LAMENTÁVEL

Ex-repórter da TV Bahia, Beatriz Oliveira denuncia novos ataques racistas e expõe internautas

Atualmente na Globo Minas, profissional compartilhou comentários ofensivos recebidos nas redes sociais e relembrou outro episódio de preconceito após deixar a Bahia

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14:00

Beatriz Oliveira usou as redes sociais para denunciar ataques racistas Crédito: Reprodução

A jornalista Beatriz Oliveira voltou a denunciar episódios de racismo nas redes sociais. Atualmente na equipe da Globo Minas, a ex-repórter da TV Bahia compartilhou comentários ofensivos recebidos em publicações suas e chamou atenção para o comportamento de internautas que atacaram sua aparência. Uma das mensagens questionava: "Que cabelo é esse?".

Entre os registros divulgados nos Stories do Instagram, está o comentário de um usuário identificado como @alexpesce1965, que escreveu "sarará" em um vídeo da jornalista durante uma reportagem. Beatriz não apenas mostrou a mensagem como também expôs a imagem do perfil responsável pelo ataque.

Beatriz Oliveira usou as redes sociais para denunciar ataques racistas 1 de 7

A comunicadora também chamou atenção para uma conta vinculada a uma loja de roupas infantis, identificada como @lojainfantilmarianakids. O perfil publicou a pergunta "que cabelo é esse?" em uma de suas interações.

A resposta de Beatriz veio acompanhada de uma crítica à contradição da página comercial. A jornalista compartilhou uma publicação da loja que mostrava uma menina negra e escreveu: "Irônico. Na hora de vender, a pessoa por trás do infeliz comentário acha nossos cabelos interessantes".

Jornalista já havia denunciado racismo em Minas Gerais

A mudança para Belo Horizonte também foi marcada por um episódio de preconceito relatado publicamente por Beatriz. Em setembro deste ano, cerca de um mês depois de chegar à cidade, ela contou que havia enfrentado uma situação de racismo e comparou a experiência com os anos em que viveu na Bahia.

A jornalista Beatriz Oliveira 1 de 22

"Na Bahia, o racismo nunca me alcançou. Em outra região do país, ele se materializou na minha frente com apenas um mês de moradia", escreveu na ocasião.

No mesmo desabafo, a jornalista abordou a experiência de ser uma mulher negra de pele clara. "Tenho passabilidades. Mas nunca tive privilégio", afirmou.

Beatriz revelou ainda que chegou a considerar uma mudança de endereço depois do episódio, mas desistiu ao recordar a história de seus pais e avós. A publicação terminou com uma declaração direta: "Não haverá recuo".

Da TV Bahia à Globo Minas

Natural de Pirí, distrito de Sento Sé, no norte da Bahia, Beatriz Oliveira iniciou a carreira no rádio e também trabalhou na TV Grande Rio, afiliada da Globo em Petrolina, e na TV São Francisco, em Juazeiro.

Em Salvador, ganhou projeção na TV Bahia, onde atuou como repórter e apresentadora. Em julho deste ano, foi anunciada sua saída da emissora, menos de um ano depois de assumir a apresentação do Bahia Meio Dia nas regiões Oeste e Norte do estado.