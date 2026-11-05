LUTO

Ex-Seleção Brasileira, Sheilla Castro confirma morte da irmã em acidente de carro

Atleta desabafou nas redes sociais sobre a perda de Raquel de Las Casas Silva

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 12:00

Sheilla Castro e Raquel de Las Casas Silva Crédito: Reprodução/Redes sociais (Imagem melhorada com inteligência artificial)

A ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei Sheilla Castro confirmou, nesta quinta-feira (5), a morte da irmã mais nova, Raquel de Las Casas Silva, de 39 anos. A caçula sofreu um acidente de carro na noite de quarta-feira (4), enquanto voltava para casa, no interior de Minas Gerais. Raquel deixou dois filhos.

A perda aconteceu horas antes do aniversário de oito anos das filhas gêmeas de Sheilla, Liz e Ninna. Em relato publicado em seu perfil no Instagram, a ex-atleta explicou que recebeu a informação durante os preparativos para a festa das meninas.

Ex-jogadora Sheilla Castro confirma morte da irmã em acidente de carro 1 de 7

"A vida e a morte. Alegria, tristeza. Comemoração, velório. Sorrisos e lágrimas. Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. Aniversário das minhas filhas. Há oito anos, elas estavam nascendo, e nossa família sorria e chorava de emoção e alegria. Mas ontem à noite recebemos uma das piores notícias que poderíamos receber. Minha irmã morreu em um acidente de carro. Voltando pra casa", escreveu Sheilla.

A bicampeã olímpica viajou para a região de Varginha para encontrar os parentes. A despedida de Raquel foi marcada para o Cemitério Municipal de Elói Mendes, cidade vizinha.

Ainda no post, Sheilla compartilhou registros do último domingo (2), dia em que a família se reuniu para comemorar antecipadamente o aniversário das sobrinhas. A atleta descreveu o impacto de perder a irmã de forma repentina poucos dias após a reunião.

"Agora estou a caminho de Varginha para o seu velório, sem conseguir acreditar que estou indo me despedir de você. Minha irmã, que domingo estava assim, feliz, cheia de saúde, com a família reunida pra celebrar a vida das minhas pitucas. Uma festinha feliz. Uma família feliz. Amiguinhos felizes. Como tudo muda assim, do nada? Ainda parece mentira", desabafou a ex-jogadora.

Sheilla encerrou a homenagem prometendo cuidar dos dois sobrinhos que ficaram órfãos.