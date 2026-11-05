Ex-Seleção Brasileira, Sheilla Castro confirma morte da irmã em acidente de carro

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 12:00
A ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei Sheilla Castro confirmou, nesta quinta-feira (5), a morte da irmã mais nova, Raquel de Las Casas Silva, de 39 anos. A caçula sofreu um acidente de carro na noite de quarta-feira (4), enquanto voltava para casa, no interior de Minas Gerais. Raquel deixou dois filhos.
A perda aconteceu horas antes do aniversário de oito anos das filhas gêmeas de Sheilla, Liz e Ninna. Em relato publicado em seu perfil no Instagram, a ex-atleta explicou que recebeu a informação durante os preparativos para a festa das meninas.
Ex-jogadora Sheilla Castro confirma morte da irmã em acidente de carro
"A vida e a morte. Alegria, tristeza. Comemoração, velório. Sorrisos e lágrimas. Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. Aniversário das minhas filhas. Há oito anos, elas estavam nascendo, e nossa família sorria e chorava de emoção e alegria. Mas ontem à noite recebemos uma das piores notícias que poderíamos receber. Minha irmã morreu em um acidente de carro. Voltando pra casa", escreveu Sheilla.
A bicampeã olímpica viajou para a região de Varginha para encontrar os parentes. A despedida de Raquel foi marcada para o Cemitério Municipal de Elói Mendes, cidade vizinha.
Ainda no post, Sheilla compartilhou registros do último domingo (2), dia em que a família se reuniu para comemorar antecipadamente o aniversário das sobrinhas. A atleta descreveu o impacto de perder a irmã de forma repentina poucos dias após a reunião.
"Agora estou a caminho de Varginha para o seu velório, sem conseguir acreditar que estou indo me despedir de você. Minha irmã, que domingo estava assim, feliz, cheia de saúde, com a família reunida pra celebrar a vida das minhas pitucas. Uma festinha feliz. Uma família feliz. Amiguinhos felizes. Como tudo muda assim, do nada? Ainda parece mentira", desabafou a ex-jogadora.
Sheilla encerrou a homenagem prometendo cuidar dos dois sobrinhos que ficaram órfãos.
"Você não tem ideia do buraco que deixou aqui dentro. Nunca imaginei que você pudesse ir antes de mim. Minha irmã mais nova… que eu tentei proteger durante tanto tempo. Vá em paz. Tenho certeza de que nossa mãe e nossa vó estão aí, te esperando pra te dar amor. Nós faremos de tudo pelos seus filhos", concluiu.