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Ex-sogra de Marina Ruy Barbosa revela verdade sobre anel de R$ 6 milhões: 'Nunca aceitaríamos'

Hasna Fares saiu em defesa da atriz após o fim do noivado com Abdul Fares

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 12:33

Marina Ruy Barbosa usou o anel em um casamento da família de Abdul Fares
Marina Ruy Barbosa usou o anel em um casamento da família de Abdul Fares Crédito: Reprodução/Instagram

O anel de noivado de Marina Ruy Barbosa voltou a repercutir nas redes sociais após o fim da relação com o empresário Abdul Fares. A ex-sogra da artista, Hasna Fares, veio a público nesta quinta-feira (5) para defender a ruiva das cobranças sobre da joia, avaliada em R$ 6 milhões.

Ex-sogra de Marina Ruy Barbosa revela verdade sobre anel de R$ 6 milhões

Ex-sogra de Marina Ruy Barbosa revela verdade sobre anel de R$ 6 milhões por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa usou o anel em um casamento da família de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
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Ex-sogra de Marina Ruy Barbosa revela verdade sobre anel de R$ 6 milhões por Reprodução/Instagram

Em comentário feito em um post da coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a mãe do empresário afirmou que a atriz tentou entregar a joia após a separação. Ela garantiu que a família rejeitou a proposta.

"Marina já se ofereceu diversas vezes para devolver o anel que virou tanto alvo de especulação. Mas nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho e com o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos trabalhando. Estarei aqui sempre ao seu lado", escreveu Hasna Fares.

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O acessório é um modelo com lapidação navete, corte alongado com pontas afinadas, semelhante ao formato de um barco, coberto de diamantes. Abdul presenteou Marina com a joia em 2023, durante uma viagem do casal a Dubai, quando oficializaram o compromisso.

Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa - Atriz e protagonista da polêmica após o rompimento de uma amizade de mais de 20 anos com Luma Costa por Reprodução/Instagram
Luma Costa - Atriz e empresária, foi amiga de Marina por duas décadas e confirmou publicamente o fim da relação por Reprodução/Instagram
Lala Rudge — Empresária e influenciadora de moda, criticou publicamente a postura de Marina durante a repercussão do caso por Reprodução
Shantal — Influenciadora digital, demonstrou apoio às críticas feitas por Lala Rudge à atriz por Reprodução
Nati Vozza — Empresária e influenciadora, teve mensagens privadas atribuídas a uma conversa com Marina divulgadas nas redes sociais. por Reprodução
Camila Queiroz - Atriz que entrou na conversa após deixar de seguir Marina nas redes sociais, mas negou envolvimento na briga com Luma Costa por Reprodução
João Vicente de Castro - Ator e apresentador, saiu em defesa de Marina e classificou a repercussão como uma tentativa de cancelamento por Reprodução/Instagram @guilhermeerrocha
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Marina Ruy Barbosa - Atriz e protagonista da polêmica após o rompimento de uma amizade de mais de 20 anos com Luma Costa por Reprodução/Instagram

A cobrança pela devolução da peça começou nas redes depois que um suposto primo de Abdul declarou que o item era um bem de família e deveria ser entregue ou levado à Justiça. Conforme a coluna do Extra, a informação não procede: o empresário comprou o artigo com recursos próprios. O anel também já tinha sido citado no final de 2024 em uma briga societária entre Abdul e seu pai, Jamel Fares, um dos criadores da rede Marabraz.

Marina e Abdul colocaram um ponto final na união há cerca de dois meses, após passarem mais de três anos juntos.

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Anel de Noivado Marina ruy Barbosa Noivado Anel Abdul Fares

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