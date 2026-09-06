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Ex-'The Voice' Aila Menezes choca ao mostrar resultado de abdominoplastia após perder 90 kg

Cantora baiana passou pelo procedimento após grande perda de peso provocada por cirurgia bariátrica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 12:49

Aila Menezes
Aila Menezes Crédito: Reprodução

A cantora baiana Aila Menezes, ex-participante do The Voice Brasil, mostrou nas redes sociais o resultado de uma abdominoplastia realizada após eliminar 90 kg. Aos 38 anos, a artista publicou uma foto em frente ao espelho nesta sexta-feira (4), quando completou 33 dias de pós-operatório.

Aila comemorou principalmente a evolução da cicatrização e o resultado na região do abdômen.

"33 dias de abdominoplastia! Cicatrização perfeitinha! E acreditem… nunca usei órtese no umbigo! A cicatriz segue bem fininha, delicada, e melhorando a cada dia!", escreveu.

Aila Menezes perdeu 90kg

Aila Menezes por Reprodução
Aila Menezes por Reprodução
Aila Menezes por Reprodução
Aila Menezes por Reprodução
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Aila Menezes por Reprodução

A cantora também contou que a transformação não tem sido apenas física. Ao compartilhar o registro, Aila falou sobre autoestima e sobre o processo de voltar a se reconhecer no próprio corpo.

"O mais importante de tudo… estou cicatrizando por dentro também! Relendo minhas histórias, refazendo rotas, resgatando o amor-próprio, e arriscando cada vez mais ser absolutamente eu mesma!", afirmou. "Nessa foto já consigo gostar do que vejo no espelho… Que eu volte pra mim sempre", completou.

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Aila Menezes perdeu 90 kg após bariátrica

A transformação de Aila começou em 2024, quando ela decidiu passar por uma cirurgia bariátrica. Segundo a cantora, a decisão aconteceu depois de uma lesão grave na coluna que passou a limitar sua mobilidade.

Desde então, a baiana tem compartilhado nas redes sociais diferentes etapas do processo de emagrecimento e das mudanças no corpo. Em julho deste ano, ela publicou um antes e depois após alcançar a marca de 90 kg eliminados.

Na ocasião, Aila fez questão de dizer que não considera o corpo que tinha anteriormente um símbolo de fracasso. "Na verdade, foi num corpo gordo que conheci a expressão amor-próprio. Que pude me amar pela primeira vez na vida", declarou.

A artista também relatou que sua relação com a obesidade estava ligada a traumas, violências e abusos vividos ao longo da vida.

Natural da Bahia, Aila Menezes ganhou projeção nacional ao participar da primeira temporada do The Voice Brasil, em 2012. A cantora integrou o time de Carlinhos Brown e chamou atenção no programa por sua potência vocal e presença de palco.

Agora, além da carreira artística, Aila tem usado as redes sociais para dividir com os seguidores sua trajetória após a bariátrica, incluindo as mudanças físicas e emocionais provocadas pelo processo de emagrecimento.

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