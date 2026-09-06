TRANSFORMADA

Ex-'The Voice' Aila Menezes choca ao mostrar resultado de abdominoplastia após perder 90 kg

Cantora baiana passou pelo procedimento após grande perda de peso provocada por cirurgia bariátrica

Fernanda Varela

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 12:49

Aila Menezes Crédito: Reprodução

A cantora baiana Aila Menezes, ex-participante do The Voice Brasil, mostrou nas redes sociais o resultado de uma abdominoplastia realizada após eliminar 90 kg. Aos 38 anos, a artista publicou uma foto em frente ao espelho nesta sexta-feira (4), quando completou 33 dias de pós-operatório.

Aila comemorou principalmente a evolução da cicatrização e o resultado na região do abdômen.

"33 dias de abdominoplastia! Cicatrização perfeitinha! E acreditem… nunca usei órtese no umbigo! A cicatriz segue bem fininha, delicada, e melhorando a cada dia!", escreveu.

Aila Menezes perdeu 90kg 1 de 4

A cantora também contou que a transformação não tem sido apenas física. Ao compartilhar o registro, Aila falou sobre autoestima e sobre o processo de voltar a se reconhecer no próprio corpo.

"O mais importante de tudo… estou cicatrizando por dentro também! Relendo minhas histórias, refazendo rotas, resgatando o amor-próprio, e arriscando cada vez mais ser absolutamente eu mesma!", afirmou. "Nessa foto já consigo gostar do que vejo no espelho… Que eu volte pra mim sempre", completou.

Aila Menezes perdeu 90 kg após bariátrica

A transformação de Aila começou em 2024, quando ela decidiu passar por uma cirurgia bariátrica. Segundo a cantora, a decisão aconteceu depois de uma lesão grave na coluna que passou a limitar sua mobilidade.

Desde então, a baiana tem compartilhado nas redes sociais diferentes etapas do processo de emagrecimento e das mudanças no corpo. Em julho deste ano, ela publicou um antes e depois após alcançar a marca de 90 kg eliminados.

Na ocasião, Aila fez questão de dizer que não considera o corpo que tinha anteriormente um símbolo de fracasso. "Na verdade, foi num corpo gordo que conheci a expressão amor-próprio. Que pude me amar pela primeira vez na vida", declarou.

A artista também relatou que sua relação com a obesidade estava ligada a traumas, violências e abusos vividos ao longo da vida.

Natural da Bahia, Aila Menezes ganhou projeção nacional ao participar da primeira temporada do The Voice Brasil, em 2012. A cantora integrou o time de Carlinhos Brown e chamou atenção no programa por sua potência vocal e presença de palco.