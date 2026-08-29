RANÇO?

Ex-Tiazinha afirma que Luciano Huck nunca mostrou quem realmente é e diz torcer por “evolução espiritual”

Suzana Alves faz reflexão sobre apresentador após anos sem contato: ‘É o que eu acho que falta’

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 22:40

Suzana Alves e Luciano Huck Crédito: Reprodução

Suzana Alves, que ficou conhecida nacionalmente como a Tiazinha no fim dos anos 1990, revelou que não mantém mais contato com Luciano Huck. Aos 48 anos, a atriz falou sobre a relação com o antigo colega de trabalho e fez uma reflexão sobre o que deseja para o apresentador.

Suzana ganhou projeção nacional como assistente de palco do “H”, programa comandado por Huck na Band. Apesar do afastamento, ela evitou falar em mágoa e afirmou que torce pela evolução espiritual do apresentador.

Suzana Alves, ex-Tiazinha 1 de 5

“Eu torço mesmo, de verdade, para ele evoluir espiritualmente, principalmente. É o que eu acho que falta. Acho que já conquistou tudo e muito mais do que poderia sonhar”, declarou em entrevista ao canal “Em Off”, no YouTube.

Na sequência, a ex-Tiazinha afirmou que conquistas profissionais e materiais não são, em sua visão, o aspecto mais importante da trajetória de uma pessoa.

“Mas o mais importante na nossa vida, além de você querer ser presidente, dono do mundo, é você ser uma pessoa que deixe um legado nas pessoas com aquilo mais valioso: o amor, respeito. Isso por trás da máscara”, disse.

Suzana Alves fala sobre lado de Luciano Huck

Durante a entrevista, Suzana continuou falando sobre o apresentador e afirmou acreditar que existe um lado de Huck que ainda não teria sido mostrado publicamente.

“Sempre quando penso, penso nisso. Para Deus abençoar a família dele, o casamento, os filhos. E penso em vê-lo como ele nunca se mostrou de fato. Eu sei que ele tem algo. Todos nós temos. Isso é o que desejo a ele”, afirmou.