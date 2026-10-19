SAÚDE

Exagerou no fim de semana? Veja 5 chás que podem ajudar a aliviar o inchaço

Hortelã, gengibre e erva-doce estão entre as opções para quem sofre com gases e desconforto abdominal; especialistas alertam que nem todo inchaço é retenção de líquidos

Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07:00

Chá de hortelã: Conhecido por seu uso tradicional no alívio de gases e desconfortos digestivos, pode ser uma opção para quem sente a barriga estufada após as refeições. Pessoas com refluxo devem ter cautela. Crédito: Divulgação

Depois de um fim de semana com refeições mais pesadas, alimentos salgados e mudanças na rotina, é comum começar a segunda-feira com a barriga estufada e a sensação de que o corpo está mais pesado. Os chás costumam aparecer como uma alternativa para aliviar esse desconforto, mas é importante entender o que cada bebida realmente pode fazer.

O inchaço abdominal pode estar relacionado ao acúmulo de gases, à constipação ou ao funcionamento da digestão. Já a retenção de líquidos é outra condição, que pode provocar aumento temporário do peso e inchaço em regiões como pernas, pés e mãos.

Por isso, nem todo chá indicado para desinchar age da mesma maneira. Algumas plantas são tradicionalmente utilizadas para aliviar sintomas digestivos, enquanto outras são estudadas por possíveis efeitos sobre a eliminação de líquidos.

E há um detalhe: perder líquido não significa perder gordura.

Veja os benefícios de 5 chás e quem deve evitá-los 1 de 5

1. Chá de hortelã

A hortelã é uma das plantas mais conhecidas quando o assunto é desconforto digestivo. Seu uso está associado ao alívio de cólicas e gases, sintomas que podem deixar a barriga inchada depois de refeições volumosas.

Segundo o Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa dos Estados Unidos (NCCIH), estudos com cápsulas de óleo de hortelã apontam benefícios modestos para pessoas com síndrome do intestino irritável, incluindo redução da dor abdominal. Os resultados, porém, não podem ser automaticamente atribuídos ao chá preparado com as folhas, que ainda tem poucas pesquisas sobre sua eficácia.

Atenção: Quem sofre com azia ou refluxo deve ter atenção, já que a hortelã pode agravar esses sintomas.

2. Chá de gengibre

Se o problema depois do fim de semana é aquela sensação de estômago embrulhado, o gengibre pode ser uma opção.

A planta é estudada principalmente por sua ação contra náuseas. De acordo com o NCCIH, há evidências de benefício em determinadas situações, especialmente nos enjoos associados à gravidez, embora boa parte das pesquisas tenha utilizado suplementos em vez de chá.

O gengibre também é tradicionalmente consumido após refeições, mas não existem evidências suficientes para afirmar que a infusão elimina gases ou reduz a retenção de líquidos.

Atenção: Em algumas pessoas, o consumo pode provocar azia, diarreia e desconforto abdominal.

3. Chá de erva-doce

Muito presente nas casas brasileiras, o chá de erva-doce é uma das opções mais associadas ao alívio da barriga estufada.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) reconhece o uso tradicional de preparações feitas com frutos de funcho, conhecidos popularmente como sementes de erva-doce, para sintomas digestivos leves, como gases, cólicas e distensão abdominal. Esse reconhecimento se baseia no histórico de utilização da planta. Isso significa que o uso é considerado tradicional, mas não que existam estudos clínicos suficientes para comprovar sua eficácia em todas essas situações.

Para quem sente o abdômen pesado depois de comer, pode ser uma bebida a considerar, desde que não seja utilizada para substituir a investigação de sintomas frequentes.

4. Chá de camomila

A camomila costuma ser lembrada por seu uso em momentos de relaxamento, mas também tem uma longa história de consumo para desconfortos digestivos.

Por não conter cafeína naturalmente, pode ser uma alternativa para quem deseja uma bebida quente à noite, especialmente depois de um dia de alimentação fora da rotina.

O NCCIH, entretanto, destaca que os estudos disponíveis ainda não oferecem evidências confiáveis suficientes para confirmar a eficácia da camomila contra a indigestão. Também não há comprovação de que a bebida elimine líquidos retidos ou reduza diretamente o volume abdominal.

Atenção: Pessoas com alergia a plantas como margaridas e crisântemos devem ter cuidado com a camomila.

5. Chá de hibisco

O hibisco costuma aparecer nas listas de bebidas para desinchar por sua associação com a eliminação de líquidos. A planta, no entanto, exige uma atenção diferente das opções voltadas ao desconforto digestivo.

Pesquisas clínicas investigaram principalmente seus efeitos sobre a pressão arterial. Uma revisão de estudos publicada na literatura científica identificou redução da pressão em participantes que consumiram preparações de hibisco, embora os autores tenham destacado a necessidade de pesquisas mais robustas.

Isso não significa que o chá seja capaz de eliminar rapidamente a retenção de líquidos causada por refeições salgadas, muito menos promover emagrecimento.

Atenção: Pessoas com pressão baixa ou que utilizam medicamentos para controlar a pressão arterial devem buscar orientação profissional antes de consumir hibisco regularmente.

O que realmente ajuda a desinchar?

Embora os chás possam fazer parte da rotina, o cuidado mais importante é identificar a origem do inchaço.

Quando a sensação aparece depois de refeições muito salgadas, reduzir o consumo de sódio e manter uma hidratação adequada pode ajudar o organismo a recuperar seu equilíbrio. Já nos casos de gases e distensão abdominal, comer mais devagar, evitar bebidas gaseificadas e fazer caminhadas leves são medidas que podem trazer alívio.

Também não é necessário compensar os excessos do fim de semana com jejuns prolongados, laxantes ou chás diuréticos em grandes quantidades.