FATOS CURIOSOS

Exame de sangue simples pode revelar quais pessoas viverão mais tempo

Estudo publicado na revista Aging Cell aponta que pequenas moléculas presentes no sangue podem indicar o ritmo do envelhecimento e prever a sobrevivência de idosos com até 86% de precisão



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 9 de março de 2026 às 08:30

Pesquisa da Universidade Duke identificou seis moléculas no sangue que funcionam como um “termômetro” biológico do envelhecimento, ajudando a prever a saúde e a longevidade em idosos Crédito: Banco de imagem

A ciência acaba de encontrar uma nova pista para entender o envelhecimento humano: o sangue.

Uma pesquisa recente, publicada na revista científica Aging Cell, revelou que um exame simples pode identificar moléculas capazes de prever a probabilidade de sobrevivência de idosos com uma precisão surpreendente de 86%.

Sangue - o grupo sanguíneo e a longevidade dos centenários 1 de 11

O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade Duke, nos Estados Unidos, analisou amostras de mais de mil voluntários com 71 anos ou mais.

O foco foram os piRNAs, pequenas moléculas de RNA que circulam na corrente sanguínea e ajudam a regular a atividade dos nossos genes.

O "termômetro" do envelhecimento

Os cientistas descobriram que um grupo específico de seis dessas moléculas funciona como um marcador biológico do envelhecimento. Na prática, elas indicam se o organismo está envelhecendo de forma saudável ou em um ritmo mais acelerado.

"A combinação de apenas alguns piRNAs foi o fator mais forte para prever a sobrevivência em dois anos em adultos mais velhos", explicou Virginia Byers Kraus, professora da Escola de Medicina da Universidade Duke e autora sênior do estudo.

O dado que mais chamou a atenção da equipe foi que essas moléculas se mostraram indicadores mais confiáveis do que fatores tradicionais, como a própria idade, o nível de colesterol ou o histórico clínico do paciente.

Curto prazo vs. Longo prazo

A pesquisa trouxe uma distinção interessante sobre o que determina nossa longevidade:

No curto prazo (até dois anos): Os níveis de piRNAs foram os melhores preditores de sobrevivência. Participantes com níveis mais baixos dessas moléculas apresentaram maior chance de viver mais tempo.

No longo prazo: Embora as moléculas continuem fornecendo dados valiosos, os hábitos de vida (como dieta e exercícios) tornam-se os fatores mais influentes para a saúde.

O que esperar para o futuro?

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores alertam que o teste ainda não está disponível para uso clínico em hospitais e laboratórios.

O próximo passo é realizar mais estudos para confirmar os padrões e entender se mudanças de hábito ou medicamentos podem alterar os níveis dessas moléculas no sangue.

No futuro, a expectativa é que esse tipo de exame ajude médicos a identificar idosos com maior risco de problemas de saúde precocemente, permitindo intervenções personalizadas para garantir um envelhecimento com mais qualidade.

Como viver mais (e melhor)?

Enquanto a tecnologia de diagnóstico avança, a receita para a longevidade continua passando pelo básico. Especialistas reforçam que, independentemente do que o sangue revela hoje, manter bons hábitos é a base para chegar bem aos anos dourados:

Manter uma rotina de exercícios físicos regulares.

Priorizar uma alimentação rica em frutas, legumes e proteínas adequadas.

Garantir noites de sono reparadoras.