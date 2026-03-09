Exame de sangue simples pode revelar quais pessoas viverão mais tempo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
A ciência acaba de encontrar uma nova pista para entender o envelhecimento humano: o sangue.
Uma pesquisa recente, publicada na revista científica Aging Cell, revelou que um exame simples pode identificar moléculas capazes de prever a probabilidade de sobrevivência de idosos com uma precisão surpreendente de 86%.
O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade Duke, nos Estados Unidos, analisou amostras de mais de mil voluntários com 71 anos ou mais.
O foco foram os piRNAs, pequenas moléculas de RNA que circulam na corrente sanguínea e ajudam a regular a atividade dos nossos genes.
Os cientistas descobriram que um grupo específico de seis dessas moléculas funciona como um marcador biológico do envelhecimento. Na prática, elas indicam se o organismo está envelhecendo de forma saudável ou em um ritmo mais acelerado.
"A combinação de apenas alguns piRNAs foi o fator mais forte para prever a sobrevivência em dois anos em adultos mais velhos", explicou Virginia Byers Kraus, professora da Escola de Medicina da Universidade Duke e autora sênior do estudo.
O dado que mais chamou a atenção da equipe foi que essas moléculas se mostraram indicadores mais confiáveis do que fatores tradicionais, como a própria idade, o nível de colesterol ou o histórico clínico do paciente.
A pesquisa trouxe uma distinção interessante sobre o que determina nossa longevidade:
Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores alertam que o teste ainda não está disponível para uso clínico em hospitais e laboratórios.
O próximo passo é realizar mais estudos para confirmar os padrões e entender se mudanças de hábito ou medicamentos podem alterar os níveis dessas moléculas no sangue.
No futuro, a expectativa é que esse tipo de exame ajude médicos a identificar idosos com maior risco de problemas de saúde precocemente, permitindo intervenções personalizadas para garantir um envelhecimento com mais qualidade.
Enquanto a tecnologia de diagnóstico avança, a receita para a longevidade continua passando pelo básico. Especialistas reforçam que, independentemente do que o sangue revela hoje, manter bons hábitos é a base para chegar bem aos anos dourados: