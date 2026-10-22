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Exército brasileiro envia 2,4 mil soldados de elite e 600 veículos para a fronteira: Argentina se une aos esforços com mais 400 militares

Treinamento mobilizou mais de 600 viaturas e reuniu blindados, aeronaves, artilharia e tropas especiais dos dois países

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13:55

Exercício Arandu 2026 simulou operações de combate e encerrou um ciclo de três anos de preparação conjunta
Exercício Arandu 2026 simulou operações de combate e encerrou um ciclo de três anos de preparação conjunta Crédito: Divulgação / Comando Militar do Sul

Tanques, blindados, aeronaves e sistemas de mísseis dividiram o mesmo campo de treinamento no Rio Grande do Sul. Cerca de 2,8 mil militares dos Exércitos do Brasil e da Argentina participaram do Exercício Combinado Arandu 2026, encerrado em outubro.

A operação mobilizou mais de 600 viaturas e colocou tropas dos dois países diante de simulações de combate. O treinamento buscou testar a capacidade de brasileiros e argentinos planejarem, se comunicarem e atuarem de forma coordenada.

Curiosidades sobre a 2ª Guerra Mundial

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O Dia D, em 6 de junho de 1944, abriu uma nova frente aliada contra a Alemanha nazista na Europa Ocidental por National Archives USA / Wikimedia Commons

Combate em grande escala

A principal área do exercício foi o Campo de Instrução Barão de São Borja, em Rosário do Sul (RS). As atividades também envolveram estruturas militares em Santa Maria e Faxinal do Soturno, formando um cenário amplo para diferentes modalidades de operação.

As tropas realizaram manobras terrestres, coordenação de fogos, incursões aeromóveis, infiltrações e ações de Operações Especiais. Unidades de Engenharia ainda precisaram transportar veículos e militares através de cursos d'água durante o treinamento.

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O exercício também colocou aeronaves em ação. Entre os meios empregados estavam o KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira, e o CASA C-212, utilizado pelos argentinos para apoiar parte das operações realizadas durante o Arandu.

O KC-390 Millennium é um avião de transporte militar tático e logístico desenvolvido pela Embraer
O KC-390 Millennium é um avião de transporte militar tático e logístico desenvolvido pela Embraer Crédito: Alexandro Dias / Wikimedia Commons

Guerra sem disparos reais

Parte dos confrontos foi reproduzida com equipamentos que simulam os efeitos de tiros durante o combate. Sensores e dispositivos a laser instalados nos militares e nas viaturas permitiram identificar quando um participante ou veículo havia sido atingido.

O recurso tornou possível avaliar decisões tomadas em campo sem depender apenas de exercícios previamente ensaiados. Observadores acompanharam as ações, enquanto uma força adversária simulava movimentações inimigas e obrigava os participantes a reagir às mudanças.

Outro sistema utilizado foi o Fire Marker, empregado na representação dos efeitos do fogo de artilharia e de outros tipos de apoio. O objetivo era aproximar o exercício das dificuldades encontradas em uma operação real, preservando o caráter de treinamento.

Três anos de preparação

Os exercícios de outubro do Arandu 2026 marcaram a etapa final de um ciclo iniciado em 2024, quando militares dos dois países passaram a trabalhar no planejamento e na preparação do exercício.

Em 2025, a cooperação avançou para uma fase de simulação, antes da mobilização das tropas e equipamentos no terreno em 2026. O modelo permite que os dois Exércitos avancem gradualmente do planejamento para situações práticas envolvendo unidades diferentes.

O ciclo faz parte de uma sequência de exercícios entre brasileiros e argentinos. Uma etapa anterior ocorreu entre 2018 e 2020 no Brasil, enquanto o ciclo seguinte, de 2021 a 2023, terminou com tropas brasileiras participando de treinamento em território argentino.

Tags:

Brasil Operação Argentina Exército Militar Aeronáutica

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