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Exército dos EUA reagem após alerta sobre operação: vão detonar 5 toneladas de explosivos mesmo diante de ordem judicial

Exército dos EUA alega que explosivos deteriorados apresentam risco de acidente, enquanto ambientalistas temem a dispersão de partículas tóxicas de chumbo



Agência Correio

Juliana Matias

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 11:11

Exército dos EUA alega que explosivos deteriorados apresentam risco de acidente, enquanto ambientalistas temem a dispersão de partículas tóxicas de chumbo Crédito: Foto: Divulgação/PxHere

O Exército dos Estados Unidos pretende detonar cerca de 5 toneladas de explosivos deteriorados nesta quarta-feira (25), no estado de Iowa, mesmo após uma decisão judicial suspender a autorização para o procedimento. Os militares alegam que o material apresenta risco de explosão acidental, enquanto ambientalistas alertam para possíveis consequências à saúde da população.

O caso envolve uma fábrica de munições localizada em Middletown, pequena comunidade americana com aproximadamente 400 habitantes. Entretanto, existe a preocupação de que os efeitos ambientais ultrapassem os limites do município. O exército pretende recorrer a uma medida emergencial para realizar a operação, apesar da suspensão da licença concedida anteriormente pelas autoridades ambientais.

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Material deteriorado preocupa autoridades militares

O problema começou em março de 2026, quando funcionários da fábrica identificaram dezenas de recipientes contendo uma substância explosiva em condições de deterioração. O material contém chumbo, elemento tóxico que representa riscos à saúde humana e ao meio ambiente.

Segundo as autoridades militares, a situação exige uma resposta urgente. A instituição argumenta que a permanência do material na instalação pode aumentar o perigo de um acidente.

Além disso, a previsão de queda das temperaturas reforçou a preocupação dos responsáveis pela segurança da fábrica. Para o Exército, uma operação controlada seria uma alternativa menos perigosa do que uma eventual explosão acidental.

Por que ambientalistas são contra a detonação dos explosivos?

A principal preocupação das organizações ambientais é a possibilidade de que a operação provoque a dispersão de partículas tóxicas de chumbo. Ambientalistas temem que o material alcance áreas residenciais, propriedades agrícolas, escolas e cursos d'água.

Embora Middletown tenha aproximadamente 400 habitantes, milhares de pessoas vivem nas comunidades próximas.

Em documentos apresentados durante a disputa judicial, organizações ambientais levantaram a possibilidade de que partículas alcancem localidades a cerca de 160 quilômetros. Entretanto, essa distância representa um cenário de risco, e não uma previsão confirmada.

A exposição ao chumbo merece atenção especial por seus possíveis efeitos sobre a saúde, sobretudo entre crianças e gestantes. Moradores receberam orientações preventivas, incluindo permanecer dentro de casa e manter portas e janelas fechadas durante a operação.

Justiça suspendeu autorização para operação militar

Na quinta-feira (19), um tribunal federal de apelações suspendeu a licença emergencial concedida pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. A decisão ocorreu após questionamentos de organizações ambientalistas, que defendem uma avaliação mais abrangente das alternativas disponíveis.

Entretanto, representantes do governo americano argumentam que a legislação prevê exceções diante de ameaças imediatas à segurança pública. As organizações ambientais contestam essa interpretação e cobram mais transparência, comunicação com os moradores e medidas de proteção ambiental.