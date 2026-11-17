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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12:23
A proteção do território brasileiro envolve muito mais do que a presença de soldados em fronteiras e instalações estratégicas.
Com o avanço da tecnologia militar e o aumento das preocupações com ameaças aéreas, o Exército Brasileiro também aposta em radares, sistemas de monitoramento e equipamentos capazes de identificar movimentações no espaço aéreo.
A estratégia envolve a modernização da defesa antiaérea, com equipamentos desenvolvidos no país e projetos de integração tecnológica. Entre os destaques está o radar SABER M60, desenvolvido em parceria com a Embraer, que consegue acompanhar diferentes alvos simultaneamente.
Exército Brasileiro
A defesa antiaérea é responsável por proteger tropas, instalações e estruturas estratégicas contra possíveis ameaças vindas do espaço aéreo.
Para cumprir essa missão, o Exército utiliza diferentes equipamentos, que incluem radares de vigilância, sistemas de comunicação, centros de operações e armamentos especializados.
Um dos principais componentes dessa estrutura é o radar SABER M60, desenvolvido em parceria entre a Embraer e o Exército Brasileiro.
O equipamento utiliza tecnologia tridimensional e foi projetado para identificar e acompanhar alvos em baixa altura, contribuindo para o trabalho das unidades de artilharia antiaérea.
Entre as características que chamam atenção no SABER M60 está sua capacidade de rastreamento.
O equipamento possui alcance de até 60 quilômetros e consegue acompanhar simultaneamente até 60 alvos, com recursos de detecção e classificação automática.
Outro diferencial é a mobilidade. O radar pode ser transportado e instalado em aproximadamente 15 minutos, característica importante para operações que exigem deslocamentos rápidos.
A versão 2.0 também recebeu atualizações tecnológicas para aprimorar seu funcionamento e sua confiabilidade.
A modernização da defesa aérea brasileira faz parte do Programa Estratégico Defesa Antiaérea, instituído em 2017.
A iniciativa busca ampliar a capacidade do Exército de proteger estruturas estratégicas terrestres contra ameaças aéreas de diferentes altitudes.
Entre os projetos está o desenvolvimento do radar SABER M200 VIGILANTE, destinado à vigilância aérea de médio alcance.
O equipamento foi projetado para ser transportável por aeronaves como o KC-390, facilitando sua mobilização entre diferentes regiões do território nacional.
De acordo com o planejamento apresentado pelo Exército, o programa estratégico tem previsão de execução até 2039.
A estrutura brasileira reúne diferentes tecnologias para ampliar a capacidade de identificação, monitoramento e resposta a possíveis ameaças.
Entre os principais projetos e equipamentos estão:
A combinação desses recursos permite integrar diferentes etapas da defesa, desde a identificação de uma ameaça até a coordenação da resposta operacional.
As mudanças no cenário militar internacional ampliaram a atenção sobre equipamentos menores e mais acessíveis, como os drones.
Esses dispositivos podem ser utilizados para reconhecimento, monitoramento e outras atividades, mas também representam desafios para os sistemas tradicionais de defesa.
Em 2026, o Exército realizou exercícios de defesa antiaérea que incluíram testes de tecnologias voltadas ao combate de sistemas aéreos remotamente pilotados.
As atividades envolveram radares SABER M60 e M200, centros de operações e equipamentos capazes de atuar contra ameaças desse tipo.
A experimentação também avaliou soluções de neutralização de frequências e outras tecnologias de defesa contra drones.
Além dos equipamentos tecnológicos, a presença de militares em regiões estratégicas continua sendo uma parte importante da proteção territorial.
Segundo informações da 1ª Divisão de Exército, a atuação na faixa de fronteira envolve 78 organizações militares e aproximadamente 25 mil militares distribuídos nessas áreas.
A estratégia combina presença territorial e capacidade de deslocamento para diferentes pontos do país.
Outro recurso importante é o SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que utiliza sensores, meios de comunicação e ferramentas de apoio à decisão para ampliar a vigilância.
Com isso, o monitoramento do território brasileiro depende da integração entre recursos humanos, equipamentos e sistemas tecnológicos.