SEGURANÇA

Exército mobiliza 22 mil militares, aposta em radares antiaéreos e sistema de vigilância para proteger o país

Radares como o SABER M60, desenvolvido com participação da indústria nacional, ampliam a capacidade de vigilância e proteção do espaço aéreo



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12:23

Defesa aérea brasileira combina tecnologia militar, sistemas de monitoramento e equipamentos capazes de rastrear dezenas de alvos simultaneamente Crédito: Reprodução / 2ª Divisão de Exército

A proteção do território brasileiro envolve muito mais do que a presença de soldados em fronteiras e instalações estratégicas.

Com o avanço da tecnologia militar e o aumento das preocupações com ameaças aéreas, o Exército Brasileiro também aposta em radares, sistemas de monitoramento e equipamentos capazes de identificar movimentações no espaço aéreo.

A estratégia envolve a modernização da defesa antiaérea, com equipamentos desenvolvidos no país e projetos de integração tecnológica. Entre os destaques está o radar SABER M60, desenvolvido em parceria com a Embraer, que consegue acompanhar diferentes alvos simultaneamente.

Exército Brasileiro 1 de 6

Como funciona a defesa antiaérea do Exército Brasileiro?

A defesa antiaérea é responsável por proteger tropas, instalações e estruturas estratégicas contra possíveis ameaças vindas do espaço aéreo.

Para cumprir essa missão, o Exército utiliza diferentes equipamentos, que incluem radares de vigilância, sistemas de comunicação, centros de operações e armamentos especializados.

Um dos principais componentes dessa estrutura é o radar SABER M60, desenvolvido em parceria entre a Embraer e o Exército Brasileiro.

O equipamento utiliza tecnologia tridimensional e foi projetado para identificar e acompanhar alvos em baixa altura, contribuindo para o trabalho das unidades de artilharia antiaérea.

Radar brasileiro consegue acompanhar até 60 alvos

Entre as características que chamam atenção no SABER M60 está sua capacidade de rastreamento.

O equipamento possui alcance de até 60 quilômetros e consegue acompanhar simultaneamente até 60 alvos, com recursos de detecção e classificação automática.

Outro diferencial é a mobilidade. O radar pode ser transportado e instalado em aproximadamente 15 minutos, característica importante para operações que exigem deslocamentos rápidos.

A versão 2.0 também recebeu atualizações tecnológicas para aprimorar seu funcionamento e sua confiabilidade.

Exército investe em novos sistemas de monitoramento

A modernização da defesa aérea brasileira faz parte do Programa Estratégico Defesa Antiaérea, instituído em 2017.

A iniciativa busca ampliar a capacidade do Exército de proteger estruturas estratégicas terrestres contra ameaças aéreas de diferentes altitudes.

Entre os projetos está o desenvolvimento do radar SABER M200 VIGILANTE, destinado à vigilância aérea de médio alcance.

O equipamento foi projetado para ser transportável por aeronaves como o KC-390, facilitando sua mobilização entre diferentes regiões do território nacional.

De acordo com o planejamento apresentado pelo Exército, o programa estratégico tem previsão de execução até 2039.

Quais equipamentos fazem parte da defesa antiaérea?

A estrutura brasileira reúne diferentes tecnologias para ampliar a capacidade de identificação, monitoramento e resposta a possíveis ameaças.

Entre os principais projetos e equipamentos estão:

Radar SABER M60: equipamento tridimensional com alcance de até 60 quilômetros e capacidade para rastrear até 60 alvos simultaneamente

equipamento tridimensional com alcance de até 60 quilômetros e capacidade para rastrear até 60 alvos simultaneamente Radar SABER M200 VIGILANTE: sistema de vigilância aérea de médio alcance

sistema de vigilância aérea de médio alcance Sistema RBS 70 NG: equipamento de defesa antiaérea baseado em mísseis

equipamento de defesa antiaérea baseado em mísseis Centros de Operações Antiaéreas: estruturas responsáveis pela coordenação das atividades de defesa

estruturas responsáveis pela coordenação das atividades de defesa Viaturas blindadas antiaéreas: projetos destinados a ampliar a mobilidade e a proteção das tropas

A combinação desses recursos permite integrar diferentes etapas da defesa, desde a identificação de uma ameaça até a coordenação da resposta operacional.

Tecnologia também ajuda a combater drones

As mudanças no cenário militar internacional ampliaram a atenção sobre equipamentos menores e mais acessíveis, como os drones.

Esses dispositivos podem ser utilizados para reconhecimento, monitoramento e outras atividades, mas também representam desafios para os sistemas tradicionais de defesa.

Em 2026, o Exército realizou exercícios de defesa antiaérea que incluíram testes de tecnologias voltadas ao combate de sistemas aéreos remotamente pilotados.

As atividades envolveram radares SABER M60 e M200, centros de operações e equipamentos capazes de atuar contra ameaças desse tipo.

A experimentação também avaliou soluções de neutralização de frequências e outras tecnologias de defesa contra drones.

Presença militar nas fronteiras brasileiras

Além dos equipamentos tecnológicos, a presença de militares em regiões estratégicas continua sendo uma parte importante da proteção territorial.

Segundo informações da 1ª Divisão de Exército, a atuação na faixa de fronteira envolve 78 organizações militares e aproximadamente 25 mil militares distribuídos nessas áreas.

A estratégia combina presença territorial e capacidade de deslocamento para diferentes pontos do país.

Outro recurso importante é o SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que utiliza sensores, meios de comunicação e ferramentas de apoio à decisão para ampliar a vigilância.