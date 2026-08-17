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Experiência de jantar dentro de piscina com sereias na Itália viraliza entre turistas brasileiros

Experiência gastronômica acontece perto de Milão e mistura jantar, piscina, espetáculo e uma sereia entre as mesas



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 19:19

White Dinner Water Show acontece na Villa ReNoir, na Lombardia, e virou fenômeno nas redes sociais pelo formato inusitado Crédito: Reprodução/ Villa ReNoir

Imagine chegar para jantar e encontrar mesas montadas dentro de uma piscina, enquanto uma sereia circula pela água durante a refeição. A cena, que parece saída de um filme de fantasia, acontece de verdade na Itália e viralizou nas redes sociais após chamar a atenção de brasileiros.

A experiência faz parte do White Dinner Water Show, realizado na Villa ReNoir, em Cerro Maggiore, na região da Lombardia. O espaço fica a cerca de 30 minutos de carro do centro de Milão e combina gastronomia, apresentações artísticas e um cenário pouco convencional.

Jantar dentro de piscina 1 de 5

Uma experiência fora do comum

A ideia combina gastronomia e entretenimento em um mesmo ambiente. Enquanto os clientes fazem a refeição, uma sereia circula pela piscina que fica entre as mesas. O resultado é uma cena pouco comum para quem está acostumado a sair para jantar apenas em restaurantes convencionais.

Além da refeição, a experiência também aposta no impacto visual. A presença da sereia transforma o ambiente e cria um cenário pensado para ser observado, fotografado e compartilhado.

Por que a experiência viralizou?

Parte da repercussão veio justamente do contraste entre uma atividade cotidiana e uma situação completamente inesperada. Jantar normalmente significa sentar à mesa, pedir pratos e conversar. Nesse caso, a piscina passa a fazer parte do próprio ambiente da refeição, com uma personagem caracterizada como sereia entre os convidados.

Nas redes sociais brasileiras, o cenário rapidamente ganhou outro significado. A situação virou motivo de brincadeiras e comentários, mostrando como experiências muito diferentes do cotidiano podem ganhar alcance quando chegam às plataformas digitais.

Gastronomia também virou experiência

A proposta acompanha uma mudança que aparece em diferentes formatos de entretenimento: sair para comer deixou de envolver apenas o prato servido. Ambientes temáticos, apresentações e cenários elaborados ajudam a transformar uma refeição em uma experiência completa.

Nesse modelo, o espaço também participa da história. A decoração, os personagens e a interação com o público passam a ter importância semelhante à própria refeição para quem procura algo diferente.

O efeito das redes sociais

Uma experiência visualmente incomum tem ainda outra característica: funciona bem para vídeos curtos e fotografias. Uma piscina no meio de um jantar já desperta curiosidade. Quando uma sereia aparece no cenário, o elemento inesperado fica ainda mais evidente.

É esse tipo de combinação que pode fazer uma experiência ultrapassar os limites do local onde acontece e chegar a pessoas que nunca estiveram ali.

Quando o jantar vira espetáculo

A atração mostrou como restaurantes e espaços de entretenimento podem apostar em propostas que vão além do cardápio. Nesse caso, o diferencial não está somente no que chega ao prato, mas naquilo que acontece ao redor dele.