AGENDA CULTURAL

Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas

Passeio pela mostra 'Iramaia e o Encontro das Águas' é conduzida pela artista Gleciara Ramos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:00

Artista visual e escritora Gleciara Ramos Crédito: Divulgação/Ana Paula Nobre

Se você está em busca de um programa cultural e totalmente gratuito para o seu final de semana em Salvador, o Museu de Arte da Bahia (MAB), localizado no Corredor da Vitória, está com uma exposição gratuita até o dia 19 de julho.

A artista visual e escritora Gleciara Ramos comanda pessoalmente visitas guiadas regadas a contação de histórias dentro da sua exposição 'Iramaia e o Encontro das Águas', todos os domingos, sempre às 15h.

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O público é convidado a bater um papo direto com a criadora sobre seu processo criativo de oito anos de pesquisa, que ligou a Amazônia, os Andes Peruanos e a Bahia. A mostra conta com 13 contos inspirados em mitos originários e rituais da Lua, transformados em instalações de bordados e tecituras artesanais que ocupam a Galeria Jardins do museu.

A exposição defende o bordado não apenas como adorno, mas como uma verdadeira tecnologia de escrita ancestral transmitida por gerações de mulheres. Toda essa bagagem deu origem a um livro duplo (comercializado no local por R$ 125,00) e a uma videoinstalação que exibe o documentário 'Pachamama, a mãe do Tempo e Espaço'. O curta traz imagens capturadas pelo cinegrafista Sérgio Zumby durante as expedições do projeto, registrando lugares históricos como o lago Espelho da Lua, no Pará, antiga morada das guerreiras Icamiabas.

Gleciara Ramos, que é carioca e mora em Salvador desde 1989, utilizou sua formação na Escola de Belas Artes da UFBA para juntar memórias pessoais e coletivas nessa mostra.

Serviço

O que: Visita guiada e contação de histórias com Gleciara Ramos sobre a exposição ‘Iramaia e o Encontro das Águas’

Quando: Todos os domingos, às 15h

Onde: Museu de Arte da Bahia (MAB) - Galeria Jardins, no Corredor da Vitória

Visitação: Até 19 de julho de 2026 (terça a domingo), 10h às 18h

Quanto: Entrada gratuita