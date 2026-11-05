CONFUSÃO

Expulsa de 'A Fazenda 18', Mônica Fonseca se pronuncia após suposta briga com apresentador

Jornalista negou ter cometido agressão contra Bruno Cardoso e afirmou que procurou orientação jurídica para tomar providências

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:37

Mônica Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram @linktvofc

Mônica Fonseca se pronunciou na madrugada desta quinta-feira (5) após ser envolvida em uma polêmica nos bastidores da Link TV, plataforma de entretenimento do Grupo Record. A ex-participante de "A Fazenda 18" foi apontada como protagonista de uma briga com o apresentador Bruno Cardoso, conhecido como Bruno Palhaço.

Em vídeos publicados nas redes sociais, ela negou ter cometido qualquer agressão e afirmou que pretende tomar medidas judiciais contra as acusações.

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A jornalista contou que foi surpreendida pela repercussão da história ao chegar em casa. Depois de colocar o filho para dormir, procurou seu advogado e recebeu orientação para registrar uma ocorrência policial. Mônica classificou as acusações como calúnia e difamação e disse que não pretende deixar o episódio sem resposta.

"Desculpa a minha cara de cansada, mas eu não poderia deixar de vir aqui conversar com vocês sobre um assunto muito sério. Agora, fim da noite, eu fui bombardeada com uma notícia que tá circulando na internet de uma acusação de um crime contra mim, um crime de agressão que eu não cometi", declarou.

Em seguida, ela afirmou que pretende levar o caso às autoridades. "Eu cheguei em casa, coloquei meu filho pra deitar, procurei meu advogado e ele me orientou a ir até a delegacia, ir até a polícia e prestar uma queixa, porque já está passando de todos os limites o que está acontecendo comigo. Invenção de um crime, calúnia, difamação, eu não vou mais aguentar, mas eu também não vou ficar aqui dando palco pra maluco. Eu vou resolver onde tem que ser resolvido, que é na polícia e na justiça", afirmou.

Mônica também destacou que não se incomoda com críticas à sua participação no reality show, mas não aceita acusações que, segundo ela, podem prejudicar sua imagem. A jornalista acrescentou que a pessoa responsável por iniciar a história já teria sido notificada por seu advogado e estabeleceu um prazo para uma retratação.

"Hoje, esse assunto já está sendo resolvido com o meu advogado. A pessoa que começou com tudo isso já foi notificada e, se ela não se retratar, aí teremos cenas nos próximos capítulos", concluiu.

Entenda a suposta briga

A confusão teria acontecido na quarta-feira (4), nos bastidores da Link TV. Mônica estava na emissora para gravar o quadro "Jogo das Plaquinhas", apresentado por Luigi Civalli, quando encontrou Bruno Cardoso, que participa de outra atração dedicada a comentar os acontecimentos de "A Fazenda".

Segundo informações publicadas pelo portal LeoDias, o desentendimento teria começado por causa de uma insatisfação de Bruno com a sabatina feita com Mônica no programa "Fogueira da Fazenda". O apresentador teria considerado que os colegas foram brandos demais nos questionamentos direcionados à jornalista.

Ainda conforme relatos de pessoas que teriam presenciado a situação, Bruno perguntou a Mônica se ela estava com raiva dele ao perceber o clima de tensão. A ex-peoa teria respondido: "É claro, você me chamou de cadelinha".

A troca de palavras teria evoluído para uma discussão mais intensa. Segundo uma testemunha ouvida pelo portal, Mônica teria avançado em direção ao apresentador, o que levou outros profissionais a intervir para conter os ânimos.