SEGURANÇA

FAB paga € 80 milhões por 12 Mirage 2000 usados e, 14 anos depois, vende nove caças sem condição de voo por R$ 469 milhões em leilão internacional

Comprados da França em 2005, os caças foram usados pela FAB até a retirada do modelo em 2013.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:19

Mirage 2000 da Força Aérea Brasileira durante o período em que o modelo integrou a frota de caças do país. Crédito: Reprodução

Em 2005, 12 caças Mirage 2000 usados chegaram ao Brasil como uma solução temporária para a defesa aérea. O acordo com a França envolveu € 80 milhões e colocou os aviões em operação pela Força Aérea Brasileira. Quatorze anos depois, nove células do mesmo modelo seriam vendidas por US$ 452 mil, já classificadas como aeronaves sem condição de voo.

A diferença entre os valores chama atenção, mas os dois negócios envolviam situações diferentes. O pacote de 2005 destinou € 60 milhões às 12 aeronaves e outros € 20 milhões a peças de reposição. Já a quantia de 2019 correspondia à oferta global vencedora por nove células retiradas de serviço.

Avião de R$ 225 milhões de Neymar 1 de 26

Uma compra para preencher uma lacuna

A aquisição aconteceu enquanto a FAB precisava substituir os Mirage III e ainda aguardava uma definição para a renovação de sua aviação de caça. O acordo previa dez Mirage 2000C monopostos e dois Mirage 2000B bipostos, todos provenientes da Força Aérea Francesa.

No Brasil, os aviões receberam as designações F-2000C e F-2000B e foram destinados ao 1º Grupo de Defesa Aérea, em Anápolis. A proposta era manter uma capacidade de defesa aérea enquanto uma solução definitiva para a frota de caças não chegava.

O próprio acordo firmado entre Brasil e França descrevia a aquisição como uma solução temporária para substituir os Mirage III enquanto o país aguardava novos aviões de combate.

Mirage 2000 da Força Aérea Brasileira durante o exercício CRUZEX 2013. Crédito: Reprodução

Serviço terminou em 2013

Os Mirage 2000 permaneceram na FAB por menos de uma década. O modelo foi retirado de operação em dezembro de 2013, encerrando a passagem dos caças franceses pela linha de voo brasileira.

O Museu Aeroespacial registra o FAB 4948 como o exemplar que realizou o último voo em serviço na Força, em 31 de dezembro daquele ano. A aeronave foi posteriormente preservada no acervo do museu.

Assim, os 12 aviões que haviam chegado para cobrir uma necessidade de transição deixaram de cumprir a função operacional menos de dez anos depois. Parte da frota seguiu para preservação histórica, enquanto outras células tiveram destinos diferentes.

Nove células foram vendidas

O capítulo seguinte ocorreu em 2019. Documento da Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington registrou a adjudicação de nove aeronaves Mirage 2000 do Projeto F-2000 classificadas em condição de não voo.

Duas propostas aparecem no resultado do processo. A IBR-LAM ofereceu US$ 451 mil, enquanto a PROCOR apresentou US$ 452 mil e venceu por uma diferença de apenas US$ 1 mil no valor global.

Esse detalhe é relevante porque os US$ 452 mil não correspondiam ao preço individual de cada avião. A licitação tratava as nove células como um único lote. Dividindo o valor apenas para efeito matemático, chega-se a pouco mais de US$ 50 mil por célula, mas esse não foi o preço individual estabelecido no processo.

Valores não são uma comparação direta

Colocar € 80 milhões e US$ 452 mil lado a lado produz um contraste expressivo, mas os números não representam o mesmo tipo de operação.

Em 2005, o Brasil adquiriu 12 aeronaves destinadas ao serviço e um pacote de peças de reposição. Em 2019, a FAB vendeu nove células que já estavam fora de operação e eram formalmente classificadas como sem condição de voo. Além disso, as cifras estão em moedas diferentes.

A trajetória, portanto, começa com uma compra destinada a manter a defesa aérea durante um período de transição e termina, para parte da frota, com a alienação de aeronaves que já haviam deixado a linha de voo.

Um ciclo de oito anos

Os documentos permitem acompanhar três momentos principais da história brasileira do Mirage 2000: a aquisição em 2005, a retirada do serviço em 2013 e a venda de nove células em 2019.

Ao todo, foram 12 caças usados adquiridos da França. Dez eram Mirage 2000C e dois, Mirage 2000B. Depois da retirada do modelo, exemplares foram preservados para fins históricos, enquanto nove células acabaram incluídas no processo de alienação conduzido pela FAB.