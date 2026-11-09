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Fabiana Justus revela como vence o medo de avião e cita Lito Sousa: 'Me ajudou demais'

Influenciadora compartilhou estratégias para contornar a ansiedade durante os voos e prestou homenagem ao especialista em aviação, que faleceu há um mês

Kamila Macedo

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 22:20

Fabiana Justus revela medo de avião Crédito: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus utilizou suas redes sociais neste domingo (8) para abordar as suas dificuldades em viagens de avião. A caminho de Miami, nos Estados Unidos, a influenciadora e filha do empresário Roberto Justus compartilhou com os seguidores as estratégias adotadas para contornar o medo durante os voos.

Na publicação, acompanhada de um registro feito por uma amiga que mostra a influenciadora em um momento de oração dentro da aeronave, Fabiana listou os recursos que recorre para lidar com esse receio.

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"Para quem tem medo, algumas dicas: A fé ajuda demais. Rezo sempre, tomo um remedinho para me acalmar (prescrito por um médico), faço terapia, fiz o curso do Lito e também me ajudou demais", relatou.

Fabiana Justus revela estratégias para lidar com medo de viajar de avião Crédito: Reprodução/Instagram

A menção faz referência ao especialista em aviação Lito Sousa, criador do canal Aviões e Músicas, que faleceu no dia 1º de outubro, aos 59 anos, em decorrência da Doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara, progressiva e sem cura ou tratamento. Ele ganhou projeção ao compartilhar sua vivência no setor e explicar temas relacionados a aeronaves, turbulências, acidentes e segurança de voo no YouTube.

Na plataforma, ele produzia conteúdos com o propósito de "descomplicar a aviação e tirar o medo das pessoas de voar". Seus vídeos se tornaram referência para passageiros que enfrentavam essa apreensão.