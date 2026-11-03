Fabiana Karla posa de biquíni e mostra físico após perder 19kg: ‘Renovar as energias’

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Felipe Sena
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 20:54
A atriz Fabiana Karla, de 51 anos, tirou um momento de folga para aproveitar um dia de sol, no Rio de Janeiro, e chamou atenção com um físico mais magro.
Nesta terça-feira (3), a atriz aproveitou para dar um mergulho na praia da Barra da Tijuca e exibiu o shape após perder 19 quilos.
Fabiana Karla exibe shape após perder 19kg
"Enfim, o sol no Rio de Janeiro me convidando para um mergulho para renovar as energias!", escreveu a artista.
Fabiana contou em entrevista ao Gshow que decidiu emagrecer sem fazer uso de canetas emagrecedoras, de uma forma que estivesse bem aos 50 anos. Ela passou a pesar 78 quilos e passou para o manequim 46.
“É importante frisar que escolhi, aos 48 anos [em 2023], começar um movimento para que pudesse estar bem aos 50. Sempre acreditei que a minha mente poderia acompanhar o meu corpo. Foi quando comecei no método SEVEN (que combina teste genético, aminoácidos exclusivos e acompanhamento nutricional)”, contou ela.