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Fabiana Karla posa de biquíni e mostra físico após perder 19kg: ‘Renovar as energias’

Atriz decidiu perder peso para ter uma melhor qualidade de vida aos 51 anos

Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 20:54

Fabia Karla aproveitou folga em praia no Rio Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Fabiana Karla, de 51 anos, tirou um momento de folga para aproveitar um dia de sol, no Rio de Janeiro, e chamou atenção com um físico mais magro.

Nesta terça-feira (3), a atriz aproveitou para dar um mergulho na praia da Barra da Tijuca e exibiu o shape após perder 19 quilos.

Fabiana Karla exibe shape após perder 19kg 1 de 9

"Enfim, o sol no Rio de Janeiro me convidando para um mergulho para renovar as energias!", escreveu a artista.

Fabiana contou em entrevista ao Gshow que decidiu emagrecer sem fazer uso de canetas emagrecedoras, de uma forma que estivesse bem aos 50 anos. Ela passou a pesar 78 quilos e passou para o manequim 46.