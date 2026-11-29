LUTO

Fábio Assunção lamenta morte do irmão aos 52 anos e revela como ele partiu: 'Fiquei destruído'

Ator fez uma homenagem emocionante a Fernando Assunção Pinto nas redes sociais e contou que os dois haviam retomado a convivência após a morte do pai

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 08:26

Fábio Assunção se despede do irmão, Fernando Assunção Crédito: TV Globo e Reprodução/Instagram

O ator Fábio Assunção, de 55 anos, usou as redes sociais neste sábado (28) para se despedir do irmão, Fernando Assunção Pinto, que morreu aos 52 anos na última quarta-feira (25). Em uma publicação no Instagram, o artista compartilhou uma foto e desenhos feitos por Fernando, além de contar detalhes sobre os últimos momentos do familiar. Segundo ele, o irmão morreu enquanto dormia.

"Foi embora dormindo após o almoço. Sem doer, sem precisar chamar ninguém para te socorrer. Deitou, ligou a TV e foi, como um suspiro silencioso e suave. Em paz", escreveu Fábio na homenagem.

Fábio Assunção e filho 1 de 10

O ator também falou sobre a relação dos dois e revelou que eles haviam se reencontrado após a morte do pai, cerca de cinco meses antes. Fábio contou que os 19 anos de convivência com Fernando foram importantes para sua história familiar e não escondeu a dor da perda.

"Quarta, fiquei destruído, ainda que de certa forma eu pense compreender a morte. Deixo aqui minha gratidão pelos 19 anos que vivemos juntos. Eu sou feito dessa convivência com minha família, pais e irmãos. Eu tenho ele em mim", declarou.

Na publicação, o artista também expressou o sentimento de saudade pelo que os dois ainda poderiam ter vivido juntos. Em um trecho da despedida, ele destacou a sensibilidade e a força de Fernando.

"Fernando, descanse e inicie um ciclo de luz. Sinto falta do que não foi possível vivermos juntos. As cabeças são complexas, mas a vida não. Então, espiritualmente falando, não lembrava que te amava tanto. Menino sensível e guerreiro", escreveu.

Ao final do texto, Fábio registrou o nome completo do irmão e as datas de nascimento e morte: 29 de junho de 1974 e 25 de novembro de 2026.