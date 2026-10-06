Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fábio Jr. se diverte ao ver Cleo mudar a letra do sucesso 'Pai'; assista

Atriz adaptou trecho clássico da música de 1978

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13:51

Fábio Jr reage a Cleo Pires trocando verso de "Pai" Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Fábio Jr., de 72 anos, encantou os seguidores ao compartilhar um momento ao lado de sua filha mais velha, Cleo. Em um vídeo publicado no Instagram, a artista de 44 anos aparece cantando o clássico "Pai", mas decide fazer uma adaptação em um dos trechos mais famosos da canção lançada em 1978.

Fábio Jr. e filhos

Último encontro das irmãs com o pai Fábio Jr. e a madrasta fernanda Pascucci em julho de 2025 por Reprodução
Fiuk desfalca foto de Fábio Jr. com os filhos em Natal antecipado por Reprodução
Fábio Jr. e Fiuk por Reprodução
Fábio Jr. com os filhos, genros e esposa no Dia dos Pais deste ano por Reprodução
Fiuk e Fábio Jr. por Reprodução
Fábio Jr. e Fiuk por Reprodução
Fiuk e Fábio Jr. por Reprodução
Fiuk e Fábio Jr. por Reprodução
1 de 8
Último encontro das irmãs com o pai Fábio Jr. e a madrasta fernanda Pascucci em julho de 2025 por Reprodução

Em vez de seguir a letra original e cantar "e brincar de vovô com meu filho", Cleo alterou o verso para "e brincar de vovô com meus gatos". A mudança arrancou risadas de Fábio, que fez questão de registrar a cena.

Leia mais

Imagem - Alô, Serasa! Em crise financeira e deserdado pelo pai, Fiuk acumula valor de carro em dívidas

Alô, Serasa! Em crise financeira e deserdado pelo pai, Fiuk acumula valor de carro em dívidas

Imagem - Deserdado pelo pai e em crise financeira, Fiuk vende mais um carro: 'Vou entregar pessoalmente'

Deserdado pelo pai e em crise financeira, Fiuk vende mais um carro: 'Vou entregar pessoalmente'

Imagem - Fiuk diz que foi ‘deserdado pelo pai’ e sobra até para Cleo Pires: ‘Eu recomeço quantas vezes eu precisar’

Fiuk diz que foi ‘deserdado pelo pai’ e sobra até para Cleo Pires: ‘Eu recomeço quantas vezes eu precisar’

Casada com Leandro D'lucca, Cleo já falou abertamente sobre o incômodo com a pressão para engravidar. Atualmente, sua família é composta por seus gatos e o enteado, Gael, que também mantém um convívio próximo com o sogro de Leandro.

Na legenda do vídeo, Fábio celebrou a forte sintonia entre os dois. "Minha filhota mais velha! Minha gêmea", escreveu. A filha de Gloria Pires respondeu nos comentários com uma declaração apaixonada, chamando o pai de "ícone" e dizendo amá-lo com cada célula de seu ser. Até o momento, o cantor não tem netos de nenhum de seus cinco filhos, além de Cleo, ele é pai de Tainá, Krizia, Fiuk e Záion.

Leia mais

Imagem - Solteira, filha de Regina Casé surpreende amigos após fim do casamento: 'O que está acontecendo?'

Solteira, filha de Regina Casé surpreende amigos após fim do casamento: 'O que está acontecendo?'

Imagem - Feijão com caldo grosso e sem queimar: veja truque simples para temperar e acertar na panela de pressão

Feijão com caldo grosso e sem queimar: veja truque simples para temperar e acertar na panela de pressão

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não tem nada mais barulhento do que as atitudes' - Apresentadora reflete sobre atitudes e promessas vazias

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não tem nada mais barulhento do que as atitudes' - Apresentadora reflete sobre atitudes e promessas vazias

Tags:

Fábio jr. Cleo Pires

Mais recentes

Imagem - Lesma rosa 'muito rara' que só existe em um lugar do mundo pode ganhar estátua gigante em cidade remota

Lesma rosa 'muito rara' que só existe em um lugar do mundo pode ganhar estátua gigante em cidade remota
Imagem - Giane Alves levava vida saudável e estava com os dois filhos quando sofreu mal súbito e morreu aos 32 anos

Giane Alves levava vida saudável e estava com os dois filhos quando sofreu mal súbito e morreu aos 32 anos
Imagem - Do vermelho ao dourado no Réveillon: quais as melhores cores para cada signo virar o Ano Novo

Do vermelho ao dourado no Réveillon: quais as melhores cores para cada signo virar o Ano Novo