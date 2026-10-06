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Fábio Jr. se diverte ao ver Cleo mudar a letra do sucesso 'Pai'; assista

Atriz adaptou trecho clássico da música de 1978

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13:51

Fábio Jr reage a Cleo Pires trocando verso de "Pai" Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Fábio Jr., de 72 anos, encantou os seguidores ao compartilhar um momento ao lado de sua filha mais velha, Cleo. Em um vídeo publicado no Instagram, a artista de 44 anos aparece cantando o clássico "Pai", mas decide fazer uma adaptação em um dos trechos mais famosos da canção lançada em 1978.

Fábio Jr. e filhos 1 de 8

Em vez de seguir a letra original e cantar "e brincar de vovô com meu filho", Cleo alterou o verso para "e brincar de vovô com meus gatos". A mudança arrancou risadas de Fábio, que fez questão de registrar a cena.

Casada com Leandro D'lucca, Cleo já falou abertamente sobre o incômodo com a pressão para engravidar. Atualmente, sua família é composta por seus gatos e o enteado, Gael, que também mantém um convívio próximo com o sogro de Leandro.