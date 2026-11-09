LUTO

Fábio Jr se pronuncia após morte de fã durante show: 'Muita tristeza'

Sheila Cruz Martins precisou de atendimento médico após passar mal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08:22

Fábio Jr Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Fábio Jr publicou uma nota de pesar neste domingo (8) após a confirmação da morte de uma de suas fãs. A vítima foi identificada como Sheila Cruz Martins, que estava na plateia da apresentação do artista na cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, realizada na noite de sábado (7).

Fábio Jr lamenta morte de fã após show no interior de São Paulo 1 de 6

Segundo o comunicado divulgado pela equipe do cantor nas redes sociais, Sheila começou a passar mal ainda durante a apresentação. Ela recebeu os primeiros socorros no próprio local do evento e foi encaminhada para atendimento de emergência, mas acabou não resistindo.

Os parentes da mulher entraram em contato com a produção do artista logo depois que o show terminou para avisar sobre a perda. A equipe informou que só soube do caso quando Fábio já havia deixado o palco.

O músico se manifestou por meio dos stories de seu Instagram e prestou apoio aos parentes de Sheila.

"Fábio Jr e toda a sua equipe lamentam profundamente o falecimento de Sheila Cruz Martins. Durante a apresentação realizada ontem, em Jaguariúna, Sheila passou mal e precisou de atendimento médico. Fábio Jr e sua equipe foram informados sobre o ocorrido após o término do show e receberam, com muita tristeza, a notícia de seu falecimento", dizia a nota.