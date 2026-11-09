ENTREVISTA EXCLUSIVA

Fabrício Boliveira fala sobre volta a Salvador, novos projetos e espaço para negros no audiovisual

Ator baiano vive fase de expansão artística com atuação, direção e produção

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06:00

Fabrício Boliveira fala sobre o reencontro com Salvador, a expansão de sua carreira e a luta por mais oportunidades para profissionais negros no audiovisual Crédito: Divulgação

De volta a Salvador desde 2019, Fabrício Boliveira vive uma fase de expansão artística, entre a atuação, a direção e a criação de projetos que buscam ampliar o espaço de profissionais negros no audiovisual. Em “Jardim dos Silêncios”, filme de Henrique Dantas, o ator enfrenta o desafio de construir um personagem atravessado pelo tempo e pela transformação.

Há personagens que acompanham um ator por alguns meses. Outros permanecem por anos, atravessam mudanças de roteiro, viagens e diferentes etapas de produção. Para Fabrício Boliveira, Tuã, protagonista de Jardim dos Silêncios, pertence à segunda categoria. O filme dirigido por Henrique Dantas, apresentado no Festival do Rio, levou quase oito anos entre o primeiro contato com o roteiro e o encontro com o público. Nesse intervalo, o ator também atravessou um processo de transformação artística e pessoal.

“Essa é a primeira vez que levo tanto tempo dentro de um processo de filme”, conta. Desde que Henrique o procurou, o projeto passou por modificações no roteiro, captação de recursos, viagens à Itália e a Ilhéus e diferentes etapas de finalização. A experiência incluiu o desafio de atuar em outro idioma e trabalhar com uma equipe italiana. As gravações aconteceram durante o inverno, na cidade medieval de Orvieto, em um ambiente que exigiu novas formas de expressão.

A passagem do tempo também está presente na construção de Tuã. Segundo Fabrício, as mudanças do personagem acontecem de maneira sutil, como resultado das experiências vividas ao longo da narrativa. É somente quando se observa o percurso completo que se percebe a distância entre aquele que aparece no início e o homem que chega ao fim da história. “O filme tem essa relação própria e direta com o tempo”, avalia.

A relação com o público permanece como uma das principais preocupações do ator. Em cada projeto, ele busca uma possibilidade de provocar reflexão sobre questões humanas, histórias antigas ou acontecimentos contemporâneos. O desafio não está necessariamente em encontrar um personagem inédito, mas em descobrir uma maneira particular de estabelecer comunicação com quem assiste.

“Gosto de zerar muito no início do meu trabalho; claro que não existe o zerado, trago sempre comigo a minha experiência, mas também tento olhar para aquela história com olhos curiosos, como os de uma criança, com empatia, compaixão e o distanciamento que aquela história precisa”, explica.

Essa disposição para experimentar acompanha uma trajetória construída entre diferentes linguagens. Formado em Artes Cênicas pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Fabrício começou a ocupar os palcos ainda durante a graduação. Em 2002, integrou o elenco de Capitães da Areia, montagem da Companhia Baiana de Patifaria baseada na obra de Jorge Amado. A experiência abriu caminho para uma carreira que passaria pela televisão, pelo cinema e, mais recentemente, pelos bastidores do audiovisual.

Na televisão, participou de produções como Sinhá Moça (2006), A Favorita (2008), Segundo Sol (2018) e Volta por Cima (2024). No cinema, destacou-se em Faroeste Caboclo (2013) e Simonal (2018), trabalhos que lhe renderam o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria de Melhor Ator. Também recebeu reconhecimentos em festivais nacionais e internacionais, como o Bratislava International Film Festival, na Eslováquia, e o Festival do Rio, por Breve Miragem de Sol.

A diversidade de experiências alimentou uma inquietação que hoje se manifesta também fora da interpretação. Fabrício passou a desenvolver trabalhos como diretor, roteirista e produtor, entendendo essas funções como atividades que se complementam. “Acredito que as funções vão se alimentando. Isso alimenta o meu trabalho de ator, de diretor, principalmente na relação com os atores, no tipo de jogo que quero propor”, afirma.

Entre seus trabalhos como diretor estão os curtas-metragens Dessert Time (2019), Funda (2021) e Antígona Pajubá (2021). Em 2025, participou do longa Grampo e integrou a produção de Jardim dos Silêncios, no qual também atuou como coprodutor. Agora, manifesta o desejo de experimentar uma nova etapa: atuar e dirigir simultaneamente em uma mesma obra. “Estou super curioso. Esse é um desafio que quero experienciar”, diz.

De volta às origens

A ampliação de seus horizontes profissionais aconteceu sem que a Bahia deixasse de ocupar um lugar central em sua história. Depois de concluir os trabalhos em Segundo Sol, em 2019, Fabrício decidiu voltar a morar em Salvador. A escolha veio de uma intuição e representou uma aproximação com as próprias referências. O retorno aconteceu um ano antes da pandemia.

“Voltar para minha cidade, voltar pra minha história, foi de uma potência enorme pro meu trabalho”, conta. Embora já tivesse realizado projetos na capital baiana, morar novamente na cidade permitiu que ele se relacionasse de outra maneira com as histórias locais e enxergasse possibilidades para novas criações. A Bahia deixou de ser apenas origem ou lembrança afetiva para se afirmar também como território de produção artística.

Essa ligação se expressa na preocupação com a presença de profissionais negros no mercado audiovisual. Em 2026, a plataforma digital Elenco Negro, idealizada por Fabrício, já reúne mais de 700 inscritos e busca aproximar atores, produtores e diretores. A iniciativa parte da percepção de que ampliar a presença negra nas telas é importante, mas não resolve, sozinha, as desigualdades que atravessam o setor.

O ator reconhece avanços na abertura do mercado e na construção de histórias com personagens negros, mas chama atenção para obstáculos relacionados à contratação, à remuneração e à participação nas decisões. Para ele, a inclusão precisa alcançar também os espaços de criação, produção e direção, onde são definidos os caminhos das obras.

Ao falar sobre o projeto, Fabrício prefere evitar a ideia de representatividade como uma obrigação atribuída a determinados artistas. “Eu não gosto muito da palavra ‘representatividade’; prefiro pensar que cada pessoa se representa. O que quero é que mais pessoas negras possam ocupar os lugares que quiserem”, afirma.

A plataforma também pretende funcionar como ferramenta de formação e autonomia. Além de aproximar profissionais do mercado, oferece cursos de teatro e mentorias sobre leitura de contratos e conhecimentos jurídicos. A proposta é contribuir para que artistas tenham condições de desenvolver seus próprios processos e projetos.

Fabrício observa que as políticas públicas e as ações afirmativas abriram portas, mas ainda existe uma desigualdade salarial histórica e uma concentração de recursos que precisa ser enfrentada. A transformação do audiovisual, para ele, não se completa apenas com a presença de novos rostos diante das câmeras: depende também de mudanças na distribuição de poder e na possibilidade de escolher quais histórias serão contadas.