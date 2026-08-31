ASTROLOGIA

Faça isso no dia 1º de setembro para atrair sorte e prosperidade: 5 rituais simples para começar o mês com o pé direito

O primeiro dia do mês é uma oportunidade para renovar as energias, organizar a vida e estabelecer intenções para as próximas semanas

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:30

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro começa nesta terça-feira (1º) e pode ser encarado como uma oportunidade para deixar para trás o que já não faz sentido e abrir espaço para novas possibilidades. Além de marcar o início de um novo mês, a terça-feira é tradicionalmente associada à iniciativa, coragem e disposição para agir.

Por isso, quem gosta de simpatias, rituais e práticas para começar ciclos pode aproveitar a data para fazer pequenas mudanças que simbolizem esse recomeço. Não é preciso nada complicado: organizar a casa, estabelecer uma meta ou simplesmente reservar alguns minutos para mentalizar aquilo que deseja para setembro já pode ajudar a entrar no mês com outra disposição.

Confira cinco coisas simples para fazer nesta terça-feira e começar setembro com uma energia mais positiva. As dicas são do site "Economic Times".

1. Faça uma limpeza na casa

Começar o mês colocando a casa em ordem pode ser uma forma simbólica de abrir espaço para o novo. Escolha um cômodo, organize o que está acumulado e separe objetos que já não têm utilidade.

Além de deixar o ambiente mais agradável, o momento pode servir para refletir sobre aquilo que você também deseja deixar para trás. Aproveite para abrir as janelas e deixar o ar circular.

Ritual: enquanto organiza, mentalize que tudo o que não contribui mais para a sua vida está sendo liberado.

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2. Escolha uma meta para setembro

Em vez de fazer uma lista enorme de promessas para o novo mês, escolha apenas uma prioridade. Pode ser juntar dinheiro, procurar um novo trabalho, cuidar melhor de um relacionamento, começar um projeto ou finalmente tirar uma ideia do papel.

Escreva a meta em um papel e, ao lado dela, coloque uma pequena ação que você pode realizar ainda nesta terça-feira. A ideia é transformar intenção em movimento.

Ritual: guarde o papel em um lugar onde possa vê-lo durante o mês e releia a meta sempre que sentir que perdeu o foco.

3. Doe algo que você não usa mais

Aproveite o começo de setembro para separar roupas, livros ou outros objetos em bom estado que estejam parados em casa e possam ser úteis para outra pessoa.

O gesto não precisa ser feito com a expectativa de receber algo em troca. A ideia é praticar o desapego e começar o mês compartilhando aquilo que você já tem.

Ritual: antes de fazer a doação, agradeça mentalmente pelo que aquele objeto representou e permita que ele siga para uma nova história.

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4. Evite brigas e palavras ditas no impulso

A terça-feira é associada simbolicamente à iniciativa e à ação, mas isso não significa agir sem pensar. Começar o mês alimentando conflitos pode ser justamente o oposto da renovação que você deseja.

Se surgir uma discussão, tente respirar antes de responder. Adiar uma conversa quando você está muito irritado também pode ser uma escolha inteligente.

Ritual: sempre que sentir vontade de responder no impulso, faça uma pausa e respire profundamente três vezes antes de falar.

5. Acenda uma vela e mentalize seus desejos

Se você gosta de práticas simbólicas, pode reservar alguns minutos no início ou no fim do dia para acender uma vela em um local seguro e fazer uma mentalização.

Pense no que deseja construir durante setembro, especialmente em áreas como prosperidade, trabalho, amor, saúde emocional e realização pessoal. O mais importante é transformar o momento em uma pausa para olhar para o futuro com clareza.

Ritual: escolha uma intenção para o mês e repita mentalmente uma frase positiva relacionada a ela, como: “Estou aberto às oportunidades que setembro pode trazer”.

Como começar setembro com boas energias

Não existe uma fórmula capaz de garantir sorte ou sucesso, mas pequenos rituais podem ajudar a marcar simbolicamente a passagem para um novo ciclo. Nesta terça-feira (1º), aproveite o começo de setembro para organizar o que está ao seu redor, escolher uma prioridade, praticar o desapego e cuidar da maneira como reage aos acontecimentos.