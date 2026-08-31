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Faça isso no dia 1º de setembro para atrair sorte e prosperidade: 5 rituais simples para começar o mês com o pé direito

O primeiro dia do mês é uma oportunidade para renovar as energias, organizar a vida e estabelecer intenções para as próximas semanas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:30

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro começa nesta terça-feira (1º) e pode ser encarado como uma oportunidade para deixar para trás o que já não faz sentido e abrir espaço para novas possibilidades. Além de marcar o início de um novo mês, a terça-feira é tradicionalmente associada à iniciativa, coragem e disposição para agir.

Por isso, quem gosta de simpatias, rituais e práticas para começar ciclos pode aproveitar a data para fazer pequenas mudanças que simbolizem esse recomeço. Não é preciso nada complicado: organizar a casa, estabelecer uma meta ou simplesmente reservar alguns minutos para mentalizar aquilo que deseja para setembro já pode ajudar a entrar no mês com outra disposição.

Confira cinco coisas simples para fazer nesta terça-feira e começar setembro com uma energia mais positiva. As dicas são do site "Economic Times".

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1. Faça uma limpeza na casa

Começar o mês colocando a casa em ordem pode ser uma forma simbólica de abrir espaço para o novo. Escolha um cômodo, organize o que está acumulado e separe objetos que já não têm utilidade.

Além de deixar o ambiente mais agradável, o momento pode servir para refletir sobre aquilo que você também deseja deixar para trás. Aproveite para abrir as janelas e deixar o ar circular.

Ritual: enquanto organiza, mentalize que tudo o que não contribui mais para a sua vida está sendo liberado.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

2. Escolha uma meta para setembro

Em vez de fazer uma lista enorme de promessas para o novo mês, escolha apenas uma prioridade. Pode ser juntar dinheiro, procurar um novo trabalho, cuidar melhor de um relacionamento, começar um projeto ou finalmente tirar uma ideia do papel.

Escreva a meta em um papel e, ao lado dela, coloque uma pequena ação que você pode realizar ainda nesta terça-feira. A ideia é transformar intenção em movimento.

Ritual: guarde o papel em um lugar onde possa vê-lo durante o mês e releia a meta sempre que sentir que perdeu o foco.

3. Doe algo que você não usa mais

Aproveite o começo de setembro para separar roupas, livros ou outros objetos em bom estado que estejam parados em casa e possam ser úteis para outra pessoa.

O gesto não precisa ser feito com a expectativa de receber algo em troca. A ideia é praticar o desapego e começar o mês compartilhando aquilo que você já tem.

Ritual: antes de fazer a doação, agradeça mentalmente pelo que aquele objeto representou e permita que ele siga para uma nova história.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

4. Evite brigas e palavras ditas no impulso

A terça-feira é associada simbolicamente à iniciativa e à ação, mas isso não significa agir sem pensar. Começar o mês alimentando conflitos pode ser justamente o oposto da renovação que você deseja.

Se surgir uma discussão, tente respirar antes de responder. Adiar uma conversa quando você está muito irritado também pode ser uma escolha inteligente.

Ritual: sempre que sentir vontade de responder no impulso, faça uma pausa e respire profundamente três vezes antes de falar.

5. Acenda uma vela e mentalize seus desejos

Se você gosta de práticas simbólicas, pode reservar alguns minutos no início ou no fim do dia para acender uma vela em um local seguro e fazer uma mentalização.

Pense no que deseja construir durante setembro, especialmente em áreas como prosperidade, trabalho, amor, saúde emocional e realização pessoal. O mais importante é transformar o momento em uma pausa para olhar para o futuro com clareza.

Ritual: escolha uma intenção para o mês e repita mentalmente uma frase positiva relacionada a ela, como: “Estou aberto às oportunidades que setembro pode trazer”.

Como começar setembro com boas energias

Não existe uma fórmula capaz de garantir sorte ou sucesso, mas pequenos rituais podem ajudar a marcar simbolicamente a passagem para um novo ciclo. Nesta terça-feira (1º), aproveite o começo de setembro para organizar o que está ao seu redor, escolher uma prioridade, praticar o desapego e cuidar da maneira como reage aos acontecimentos.

Mais do que fazer tudo perfeitamente, a ideia é começar o mês com intenção. Afinal, um novo ciclo também pode ser uma boa desculpa para finalmente colocar em prática aquilo que você vem adiando.

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