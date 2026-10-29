CASA E JARDIM

Fácil de cultivar, planta virou queridinha dos cuidados com pele e cabelo: entenda o que exige atenção nas receitas caseiras

Gel transparente e líquido amarelado têm composições diferentes; deixar a folha escorrer não garante um preparo livre de substâncias irritantes



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 21:21

Pouca água e boa luminosidade favorecem o cultivo; já a aplicação de preparos caseiros pode causar irritação e não garante os efeitos dos cosméticos Crédito: Ilustração gerada por IA

Folhas carnudas e pouca necessidade de rega fazem da babosa uma opção para cultivar em vasos e canteiros. Conhecida como Aloe vera, a suculenta armazena água nas folhas e se desenvolve em locais bem iluminados, desde que o solo permita o escoamento da água.

Sua popularidade, porém, vai além do jardim. Presente em cosméticos para pele e cabelos, o gel transparente da planta também aparece em receitas caseiras que prometem hidratação, recuperação dos fios e cicatrização rápida. Esses usos exigem cuidados que nem sempre acompanham as recomendações populares.

As 4 melhores espécies de árvore para plantar no quintal 1 de 11

Ter uma babosa em casa não significa dispor de um tratamento pronto para aplicação. A polpa retirada da folha difere de uma formulação cosmética, e a origem natural não elimina o risco de irritação. Além disso, os benefícios observados em pesquisas dependem do preparo e da finalidade estudados.

O que existe na folha

A babosa produz um gel transparente no interior das folhas e um látex amarelado próximo à parte externa. Embora venham da mesma planta, essas substâncias têm composições e efeitos diferentes, o que torna inadequado usar todo o conteúdo da folha como se fosse um único ingrediente.

De acordo com o Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa dos Estados Unidos, o NCCIH, pesquisas clínicas sugerem que o gel aplicado na pele pode ajudar na cicatrização de queimaduras. Esses resultados, entretanto, não garantem a segurança de preparos domésticos nem justificam substituir o atendimento profissional pela planta.

Mesmo no uso externo, algumas pessoas apresentam ardência, coceira e erupções cutâneas. A boa tolerância observada em parte dos usuários, portanto, não permite recomendar a aplicação para todos.

Cuidados com o uso

Uma orientação comum nas receitas domésticas consiste em deixar a folha cortada na vertical para escorrer o líquido amarelo. Esse procedimento, por si só, não comprova a retirada das substâncias irritantes e tampouco esteriliza a polpa. Por isso, o preparo caseiro não deve servir de curativo para feridas abertas.

Nos cabelos, também convém avaliar com cautela promessas de reconstrução profunda ou reversão dos danos causados por químicas. O desempenho de uma máscara ou de um condicionador depende da fórmula completa, e a presença de babosa não garante, isoladamente, esses resultados.

Para incluir o ingrediente na rotina de beleza, prefira produtos destinados à pele ou aos fios e respeite as instruções de uso. Se houver irritação, interrompa a aplicação.

Já a ingestão exige atenção adicional. O látex da babosa pode causar dor abdominal, cólicas e diarreia. A utilização da planta em cosméticos não torna a folha adequada ao preparo doméstico de sucos ou outras receitas alimentares.

Cultivo sem excesso de água

No jardim, o principal cuidado está na drenagem. Escolha um vaso com furos na base e uma mistura própria para cactos e suculentas. A Royal Horticultural Society, instituição britânica de horticultura, alerta que a babosa não se desenvolve bem em substrato continuamente molhado.

Dentro de casa, mantenha a planta perto de uma janela bem iluminada. A exposição ao sol forte, por outro lado, pode causar escurecimento das folhas, especialmente quando as condições de cultivo não são adequadas.

Antes de regar, verifique a umidade da terra e espere que ela seque entre as aplicações. Um intervalo fixo, como a cada quinze dias, não atende a todas as situações: temperatura, tamanho do recipiente e ventilação alteram a velocidade de secagem.