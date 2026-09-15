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Faculdade de elite escolhida pelo irmão de Vini Jr. ocupa área de 35 campos de futebol e custa mais de 57 salários mínimos por ano

Aos 19 anos, Netinho iniciou graduação em Administração e Marketing na Espanha com apoio do irmão, astro do Real Madrid

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:07

Netinho, irmão de Vini Jr., irá fazer faculdade em Madri Crédito: Reprodução

Aos 19 anos, José das Neves Oliveira Neto, conhecido como Netinho, decidiu seguir um caminho diferente do irmão famoso, mas sem se afastar completamente do universo do futebol. O jovem acaba de iniciar a primeira graduação na Espanha, onde vai estudar Administração e Marketing na Universidad Europea de Madrid.

A escolha do curso tem relação também com o trabalho que Netinho já desenvolve no Instituto Vini Jr. A formação pode contribuir justamente para as atividades que ele exerce nos bastidores, ligadas à gestão de projetos e à carreira do jogador do Real Madrid.

Universidad Europea de Madrid, onde Netinho, irmão de Vini Jr., irá estudar 1 de 25

A graduação é oferecida por uma das universidades privadas conhecidas da Espanha e representa um investimento significativo. Somando mensalidades e outras atividades previstas ao longo do ano letivo, o curso custa quase R$ 93 mil por ano.

As aulas costumam acontecer no Campus de Villaviciosa de Odón, principal unidade da instituição. O espaço ocupa mais de 25 hectares e conta com cinco prédios voltados ao ensino, além de laboratórios especializados, hospital simulado, estúdios de rádio e televisão e um complexo esportivo.

Irmão de Vini Jr. celebra nova fase

Na segunda-feira (14), Netinho compartilhou nas redes sociais a felicidade por começar a graduação e fez questão de agradecer ao irmão pelo incentivo. Ele também citou dois amigos que, segundo ele, foram importantes para que o projeto saísse do papel.

Netinho é irmão de Vini Jr. 1 de 34

"Hoje começa um novo ciclo na minha vida. Quero agradecer ao meu irmão, Vini, pela oportunidade que está me dando, por acreditar em mim e por estar sempre ao meu lado. Também quero agradecer ao Felipe e ao Tatá, por fazerem tudo isso acontecer. Vou muito feliz para essa nova etapa, com o coração cheio de gratidão e ansioso por tudo o que está por vir. Que Deus continue guiando e abençoando cada passo meu. Só tenho a agradecer. Que seja o início de um ciclo incrível!", escreveu.