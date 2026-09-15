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Faculdade de elite escolhida pelo irmão de Vini Jr. ocupa área de 35 campos de futebol e custa mais de 57 salários mínimos por ano

Aos 19 anos, Netinho iniciou graduação em Administração e Marketing na Espanha com apoio do irmão, astro do Real Madrid

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:07

Netinho, irmão de Vini Jr., irá fazer faculdade em Madri
Netinho, irmão de Vini Jr., irá fazer faculdade em Madri Crédito: Reprodução

Aos 19 anos, José das Neves Oliveira Neto, conhecido como Netinho, decidiu seguir um caminho diferente do irmão famoso, mas sem se afastar completamente do universo do futebol. O jovem acaba de iniciar a primeira graduação na Espanha, onde vai estudar Administração e Marketing na Universidad Europea de Madrid.

A escolha do curso tem relação também com o trabalho que Netinho já desenvolve no Instituto Vini Jr. A formação pode contribuir justamente para as atividades que ele exerce nos bastidores, ligadas à gestão de projetos e à carreira do jogador do Real Madrid.

Universidad Europea de Madrid, onde Netinho, irmão de Vini Jr., irá estudar

Universidad Europea de Madrid, onde Netinho, irmão de Vini Jr., irá estudar por Reprodução
Universidad Europea de Madrid, onde Netinho, irmão de Vini Jr., irá estudar por Reprodução
Universidad Europea de Madrid, onde Netinho, irmão de Vini Jr., irá estudar por Reprodução
Universidad Europea de Madrid, onde Netinho, irmão de Vini Jr., irá estudar por Reprodução
Universidad Europea de Madrid, onde Netinho, irmão de Vini Jr., irá estudar por Reprodução
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Universidad Europea de Madrid, onde Netinho, irmão de Vini Jr., irá estudar por Reprodução
Universidad Europea de Madrid, onde Netinho, irmão de Vini Jr., irá estudar por Reprodução
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Universidad Europea de Madrid, onde Netinho, irmão de Vini Jr., irá estudar por Reprodução

A graduação é oferecida por uma das universidades privadas conhecidas da Espanha e representa um investimento significativo. Somando mensalidades e outras atividades previstas ao longo do ano letivo, o curso custa quase R$ 93 mil por ano.

As aulas costumam acontecer no Campus de Villaviciosa de Odón, principal unidade da instituição. O espaço ocupa mais de 25 hectares e conta com cinco prédios voltados ao ensino, além de laboratórios especializados, hospital simulado, estúdios de rádio e televisão e um complexo esportivo.

Irmão de Vini Jr. celebra nova fase

Na segunda-feira (14), Netinho compartilhou nas redes sociais a felicidade por começar a graduação e fez questão de agradecer ao irmão pelo incentivo. Ele também citou dois amigos que, segundo ele, foram importantes para que o projeto saísse do papel.

Netinho é irmão de Vini Jr.

Netinho é irmão de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Netinho é irmão de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Netinho é irmão de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
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Netinho é irmão de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
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Netinho é irmão de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

"Hoje começa um novo ciclo na minha vida. Quero agradecer ao meu irmão, Vini, pela oportunidade que está me dando, por acreditar em mim e por estar sempre ao meu lado. Também quero agradecer ao Felipe e ao Tatá, por fazerem tudo isso acontecer. Vou muito feliz para essa nova etapa, com o coração cheio de gratidão e ansioso por tudo o que está por vir. Que Deus continue guiando e abençoando cada passo meu. Só tenho a agradecer. Que seja o início de um ciclo incrível!", escreveu.

Antes de optar pela vida acadêmica e pelo trabalho ligado à gestão, Netinho chegou a tentar seguir os passos do irmão dentro de campo. Ele passou pelas categorias de base do Flamengo como goleiro, mas não chegou ao futebol profissional no rubro-negro. Depois, acompanhou a trajetória de Vini Jr. na Espanha, quando ele foi vendido ao Real Madrid, e iniciou no Real Madrid B, em 2018. Mas não seguiu no profissional. Atualmente, Netinho trabalha no Instituto Vini Jr. e acompanha de perto os projetos do irmão.

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Tags:

Vini jr. Vinícius Júnior Netinho Universidad Europea de Madrid

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