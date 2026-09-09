FALHA NOSSA

Falha no Jornal Hoje deixa voz de Roberto Kovalick estranha e viraliza: 'Capiroto'

Problema no áudio foi percebido por telespectadores de algumas regiões e rendeu comparações com o BBB e até com Transformers

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 00:21

Roberto Kovalick Crédito: Reprodução

Uma falha técnica durante a exibição do Jornal Hoje chamou a atenção dos telespectadores nesta terça-feira (8). A voz do apresentador Roberto Kovalick apareceu com um efeito “robótico” durante a escalada do telejornal da Globo, e o momento rapidamente repercutiu nas redes sociais.

O problema teria ocorrido na renderização do áudio e não atingiu toda a transmissão nacional. Segundo relatos compartilhados na internet, a alteração foi percebida em algumas praças, entre elas Londrina, no Paraná.

E o capiroto q tomou a voz do apresentador do JORNAL HOJE!!!! pic.twitter.com/UVDRssNDbh — Rafael INHAÍ (@rafanuar) September 8, 2026

Com a voz de Kovalick completamente diferente do habitual, internautas não demoraram a fazer piada com a situação. “Foi o Big Boss quem apresentou o jornal hoje”, escreveu um usuário, comparando o som ao efeito usado pela produção do Big Brother Brasil.

Outro espectador associou a voz a um dos personagens mais conhecidos da franquia Transformers. “É o Optimus Prime dos Transformers?”, brincou.

Vídeos gravados da televisão começaram a circular nas redes sociais e ampliaram a repercussão da falha.

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Apesar do problema registrado na TV em algumas localidades, a transmissão disponibilizada pelo Globoplay ocorreu normalmente, sem a alteração no áudio.