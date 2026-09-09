Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Falha no Jornal Hoje deixa voz de Roberto Kovalick estranha e viraliza: 'Capiroto'

Problema no áudio foi percebido por telespectadores de algumas regiões e rendeu comparações com o BBB e até com Transformers

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 00:21

Roberto Kovalick
Roberto Kovalick Crédito: Reprodução

Uma falha técnica durante a exibição do Jornal Hoje chamou a atenção dos telespectadores nesta terça-feira (8). A voz do apresentador Roberto Kovalick apareceu com um efeito “robótico” durante a escalada do telejornal da Globo, e o momento rapidamente repercutiu nas redes sociais.

O problema teria ocorrido na renderização do áudio e não atingiu toda a transmissão nacional. Segundo relatos compartilhados na internet, a alteração foi percebida em algumas praças, entre elas Londrina, no Paraná.

Com a voz de Kovalick completamente diferente do habitual, internautas não demoraram a fazer piada com a situação. “Foi o Big Boss quem apresentou o jornal hoje”, escreveu um usuário, comparando o som ao efeito usado pela produção do Big Brother Brasil.

Outro espectador associou a voz a um dos personagens mais conhecidos da franquia Transformers. “É o Optimus Prime dos Transformers?”, brincou.

Vídeos gravados da televisão começaram a circular nas redes sociais e ampliaram a repercussão da falha.

Roberto Kovalic

Roberto Kovalic por Reprodução/TV Globo
Roberto Kovalic por Reprodução/TV Globo
Tiago Scheuer e Roberto Kovalic por Reprodução/TV Globo
Roberto Kovalic e César Tralli por Reprodução/TV Globo
Roberto Kovalic por Reprodução/TV Globo
Roberto Kovalic por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Roberto Kovalic por Reprodução/TV Globo

Apesar do problema registrado na TV em algumas localidades, a transmissão disponibilizada pelo Globoplay ocorreu normalmente, sem a alteração no áudio.

A Globo não se manifestou.

Leia mais

Imagem - Elton John deixa o Brasil em cadeira de rodas após show no Rock in Rio

Elton John deixa o Brasil em cadeira de rodas após show no Rock in Rio

Imagem - Nubia Oliiver decide realizar fetiche de fãs e cria perfil com fotos dos próprios pés: 'Pedem foto pisando em frango'

Nubia Oliiver decide realizar fetiche de fãs e cria perfil com fotos dos próprios pés: 'Pedem foto pisando em frango'

Imagem - 'Esperar que tratem você bem por ser uma boa pessoa é como acreditar que um leão não atacará você por ser vegetariano': entenda a reflexão

'Esperar que tratem você bem por ser uma boa pessoa é como acreditar que um leão não atacará você por ser vegetariano': entenda a reflexão

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Miss Áustria morre aos 22 anos após passar por sete cirurgias no coração

Miss Áustria morre aos 22 anos após passar por sete cirurgias no coração
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Há uma diferença enorme entre perdoar alguém e oferecer novamente o mesmo lugar que essa pessoa usou para ferir você' - a reflexão inspirada em Hannah Arendt

Frase do dia da Filosofia: 'Há uma diferença enorme entre perdoar alguém e oferecer novamente o mesmo lugar que essa pessoa usou para ferir você' - a reflexão inspirada em Hannah Arendt