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Faltam 74 dias para o ‘fim do mundo’: entenda previsão feita por cientistas e o que realmente significa

Pesquisa publicada há 66 anos apontou 13 de novembro como um limite matemático para o crescimento populacional, mas projeção não é considerada uma previsão de que o planeta acabará

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:11

Fim do mundo
Fim do mundo Crédito: Imagem gerada por IA

Uma previsão feita por pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, voltou a chamar atenção por apontar uma data que está cada vez mais próxima: 13 de novembro de 2026. O cálculo, publicado em 1960, ficou conhecido por projetar um limite para o crescimento da população mundial.

Apesar de muitas vezes ser apresentado como uma previsão para o “fim do mundo”, o estudo não afirmava que a Terra seria destruída nessa data. O trabalho analisava o ritmo de crescimento populacional e indicava que, caso a tendência observada naquele período continuasse indefinidamente, chegaria a um ponto matematicamente insustentável.

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A pesquisa foi conduzida por Heinz von Foerster, Patricia Mora e Lawrence Amiot. Na época, a população mundial estava na casa dos três bilhões de habitantes, e os pesquisadores analisaram tendências demográficas registradas ao longo das décadas anteriores.

Por que 13 de novembro de 2026?

O cenário não envolvia asteroides, guerras nucleares ou qualquer outro evento apocalíptico. A preocupação estava relacionada à superpopulação.

Os pesquisadores observaram que a população crescia rapidamente e desenvolveram um modelo matemático para projetar o que aconteceria se aquele comportamento continuasse. O cálculo chegava a uma singularidade em 2026, ponto no qual o modelo deixaria de fazer sentido.

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A data de 13 de novembro acabou ficando associada ao suposto “fim do mundo”, embora o resultado de um modelo matemático não signifique que os cientistas tenham previsto literalmente a extinção da humanidade naquele dia.

O que mudou desde 1960?

Mais de seis décadas se passaram desde a publicação do trabalho, e a população mundial ultrapassou oito bilhões de habitantes. Ao mesmo tempo, as condições consideradas naquele período também mudaram.

Avanços científicos e tecnológicos, inclusive na produção de alimentos, alteraram o cenário existente quando os cálculos foram feitos. Além disso, o crescimento populacional não precisa manter indefinidamente o mesmo comportamento observado no passado.

Por isso, a projeção de 1960 não deve ser interpretada como uma previsão científica atual de que o mundo acabará em novembro de 2026.

A pesquisa voltou a despertar curiosidade justamente pela proximidade da data calculada há 66 anos. O episódio também mostra como projeções matemáticas dependem das condições e tendências usadas para construí-las e podem mudar à medida que a realidade se transforma.

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