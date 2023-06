Família acredita que Britney esteja dependente de metanfetamina e cantora rebate

A tutela foi imposta pelas autoridades do Estados Unidos após uma série de surtos da cantora no fim dos anos 2000. Em 2021, a tutela acabou sendo revogada.

Diante da repercussão da matéria, Britney Spears veio à publico e se manifestou contra às declarações da família. No Instragram, ela disse: "O fato de as pessoas estarem alegando coisas que não são de verdade é tão triste... porque não faz qualquer sentido para mim".

"Fico triste porque tentei tanto tornar as coisas boas para você e nunca foi suficientemente bom. Então vocês vão nas minhas costas e falam sobre mim... me parte o coração. Essas notícias são tão baixas... Sempre senti que as notícias me intimidam... Espero que nem o Kevin e nem o Preston tenham falado qualquer dessas coisas.", disse a cantora.