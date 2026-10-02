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Família de Lito Sousa faz pedido aos fãs antes de velório aberto ao público em SP

Youtuber de aviação morreu aos 59 anos, após ser diagnosticado com uma doença rara e grave

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:32

Lito Sousa
Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

O corpo de Lito Sousa será velado na manhã desta sexta-feira (2), em São Paulo, um dia após a morte do youtuber de aviação, aos 59 anos. A despedida será aberta ao público no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, mas a família pediu discrição durante a cerimônia.

As informações sobre o velório foram divulgadas nas redes sociais de Lito. Segundo o comunicado, a cerimônia para o público será realizada das 9h às 13h, mas o acesso deverá ser encerrado por volta das 11h45. O período final será reservado exclusivamente aos familiares.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura

Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Esposa de Lito Sousa revela que ele foi diagnosticado com doença rara e sem cura por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
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Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais

Além disso, não será permitida a entrada da imprensa no local. A família também fez um pedido aos fãs que forem prestar as últimas homenagens ao criador de conteúdo.

Informações do velório de Lito Sousa
Informações do velório de Lito Sousa Crédito: Divulgação

"Peço que, por favor, ninguém pense em tirar foto, em fazer filmagem. Mila [Seidl, a viúva] não quer isso. A gente espalhou diversos avisos lá. Não será permitido imprensa no local. Mila quer fazer de forma mais reservada. Então, quem for da imprensa, já aviso que a gente não vai permitir a entrada. E é isso, despedir do nosso amigo", afirmou uma mulher nos stories publicados no Instagram de Lito.

Doença rara

Lito Sousa estava internado até a última semana no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, onde fazia tratamento para a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

A condição é uma doença cerebral rara e grave, associada à perda progressiva de funções neurológicas. Entre os sintomas, estão perda de memória, dificuldades para caminhar e tremores.

Lito chegou a ser o primeiro ser humano a receber um medicamento experimental contra a doença. Apesar do tratamento, ele morreu aos 59 anos.

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Lito Sousa

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