Família de Lito Sousa faz pedido aos fãs antes de velório aberto ao público em SP

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Giuliana Mancini
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:32
O corpo de Lito Sousa será velado na manhã desta sexta-feira (2), em São Paulo, um dia após a morte do youtuber de aviação, aos 59 anos. A despedida será aberta ao público no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, mas a família pediu discrição durante a cerimônia.
As informações sobre o velório foram divulgadas nas redes sociais de Lito. Segundo o comunicado, a cerimônia para o público será realizada das 9h às 13h, mas o acesso deverá ser encerrado por volta das 11h45. O período final será reservado exclusivamente aos familiares.
Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura
Além disso, não será permitida a entrada da imprensa no local. A família também fez um pedido aos fãs que forem prestar as últimas homenagens ao criador de conteúdo.
"Peço que, por favor, ninguém pense em tirar foto, em fazer filmagem. Mila [Seidl, a viúva] não quer isso. A gente espalhou diversos avisos lá. Não será permitido imprensa no local. Mila quer fazer de forma mais reservada. Então, quem for da imprensa, já aviso que a gente não vai permitir a entrada. E é isso, despedir do nosso amigo", afirmou uma mulher nos stories publicados no Instagram de Lito.
Doença rara
Lito Sousa estava internado até a última semana no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, onde fazia tratamento para a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).
A condição é uma doença cerebral rara e grave, associada à perda progressiva de funções neurológicas. Entre os sintomas, estão perda de memória, dificuldades para caminhar e tremores.
Lito chegou a ser o primeiro ser humano a receber um medicamento experimental contra a doença. Apesar do tratamento, ele morreu aos 59 anos.