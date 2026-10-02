DESPEDIDA

Família de Lito Sousa faz pedido aos fãs antes de velório aberto ao público em SP

Youtuber de aviação morreu aos 59 anos, após ser diagnosticado com uma doença rara e grave

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:32

Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

O corpo de Lito Sousa será velado na manhã desta sexta-feira (2), em São Paulo, um dia após a morte do youtuber de aviação, aos 59 anos. A despedida será aberta ao público no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, mas a família pediu discrição durante a cerimônia.

As informações sobre o velório foram divulgadas nas redes sociais de Lito. Segundo o comunicado, a cerimônia para o público será realizada das 9h às 13h, mas o acesso deverá ser encerrado por volta das 11h45. O período final será reservado exclusivamente aos familiares.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura 1 de 11

Além disso, não será permitida a entrada da imprensa no local. A família também fez um pedido aos fãs que forem prestar as últimas homenagens ao criador de conteúdo.

Informações do velório de Lito Sousa Crédito: Divulgação

"Peço que, por favor, ninguém pense em tirar foto, em fazer filmagem. Mila [Seidl, a viúva] não quer isso. A gente espalhou diversos avisos lá. Não será permitido imprensa no local. Mila quer fazer de forma mais reservada. Então, quem for da imprensa, já aviso que a gente não vai permitir a entrada. E é isso, despedir do nosso amigo", afirmou uma mulher nos stories publicados no Instagram de Lito.

Doença rara

Lito Sousa estava internado até a última semana no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, onde fazia tratamento para a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

A condição é uma doença cerebral rara e grave, associada à perda progressiva de funções neurológicas. Entre os sintomas, estão perda de memória, dificuldades para caminhar e tremores.