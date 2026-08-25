Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Família de Lito Sousa recebe resposta de farmacêutica sobre remédio experimental para doença rara

Empresa responsável pelo ION717 afirma que estudo não recruta mais participantes e que medicamento ainda não teve segurança e eficácia comprovadas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:21

Farmacêutica responsável pelo medicamento experimental respondeu à família de Lito Sousa
Farmacêutica responsável pelo medicamento experimental respondeu à família de Lito Sousa Crédito: Reprodução

A busca da família de Lito Sousa por um tratamento experimental ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (25). A Ionis Pharmaceuticals, empresa responsável pelo desenvolvimento do ION717, informou que o estudo clínico com o medicamento não está mais recrutando participantes.

Lito foi diagnosticado com doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma enfermidade neurodegenerativa rara e de rápida progressão. Diante do avanço do quadro, familiares e seguidores têm tentado encontrar pesquisas e alternativas experimentais que possam ser avaliadas para o piloto.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura

Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Esposa de Lito Sousa revela que ele foi diagnosticado com doença rara e sem cura por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
1 de 11
Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais

Em comunicado, a farmacêutica afirmou compreender a urgência demonstrada por Lito e seus familiares, mas ressaltou que não comenta publicamente informações médicas de pacientes e que qualquer situação relacionada ao caso é tratada de maneira privada.

O ION717 está sendo estudado pela primeira vez em seres humanos com doenças priônicas, grupo que inclui a DCJ. Segundo a empresa, a pesquisa ainda está em estágio inicial e tem como principais objetivos avaliar a segurança, a tolerabilidade e os efeitos do medicamento no organismo.

Por isso, a Ionis fez uma ressalva importante: a segurança e a eficácia do ION717 ainda não foram estabelecidas.

Leia mais

‘Quem Ama Cuida’: Adriana descobre vício de Ulisses e transforma dívidas em arma para sua vingança

Gianne Albertoni quase foi deportada do Caribe por motivo inusitado: 'Fiquei uma hora e meia'

Repórter da Band é alvo de ataque homofóbico e reação de afiliada da Globo surpreende

Dolly Parton falou sobre o futuro quatro dias antes de morrer: 'Ainda tenho tanta coisa que quero realizar'

Mousse de abacate com limão: receita de Gisele Bündchen leva poucos ingredientes e fica pronta sem complicação

A farmacêutica também informou que o medicamento não está disponível atualmente por meio de um programa de acesso expandido, modalidade que, em determinadas situações, pode permitir que pacientes com doenças graves tenham acesso a terapias experimentais fora de estudos clínicos.

A manifestação acontece depois da mobilização da família de Lito para tentar encontrar instituições e pesquisas que possam oferecer alguma possibilidade diante da evolução da doença.

Nas redes sociais, Mila Seidl, esposa do piloto, vem pedindo ajuda para localizar estudos clínicos e alternativas de tratamento em outros países. Seguidores também passaram a compartilhar contatos de pesquisadores e instituições estrangeiras na tentativa de encontrar caminhos para o caso.

Apesar da negativa sobre o recrutamento, a Ionis afirmou que segue avaliando o potencial do ION717 para pessoas com doenças priônicas e que conduz as pesquisas dentro de critérios científicos, médicos e regulatórios.

Leia mais

Imagem - Dolly Parton faleceu um mês antes da inauguração de museu sobre sua trajetória na música country

Dolly Parton faleceu um mês antes da inauguração de museu sobre sua trajetória na música country

Imagem - Shawn Mendes monta estúdio no Brasil para produzir novo álbum

Shawn Mendes monta estúdio no Brasil para produzir novo álbum

Imagem - Além do Tempo: relembre as músicas que marcaram a novela, de Ivete a Rita Lee

Além do Tempo: relembre as músicas que marcaram a novela, de Ivete a Rita Lee

Mais recentes

Imagem - Maisa aparece em cena de O Diabo Veste Prada 2 e surpreende seguidores

Maisa aparece em cena de O Diabo Veste Prada 2 e surpreende seguidores
Imagem - Adeus, escorredor de louça: modelo fininho absorve a água, evita poças e libera espaço na bancada da cozinha

Adeus, escorredor de louça: modelo fininho absorve a água, evita poças e libera espaço na bancada da cozinha
Imagem - Quem é Robert Astro, cantor baiano que sofreu acidente grave em Serrinha

Quem é Robert Astro, cantor baiano que sofreu acidente grave em Serrinha