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Família de Netinho se recusa a escrever número 13 e dá 'jeitinho' ao citar data da morte do cantor

Artista, que morreu em 13 de outubro, era anti-PT e não falava o número 13

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:38

Netinho
Netinho Crédito: Reprodução

A família do cantor Netinho encontrou um jeitinho de evitar o número 13 na publicação sobre a missa de 7º dia do artista, realizada nesta segunda-feira (19), em Salvador. Em vez de registrar a data da morte como 13 de outubro, os familiares escreveram "12+1/10/2026".

Netinho morreu aos 60 anos, em um hospital da capital baiana. Ele tratava um câncer no sistema linfático havia mais de um ano. Segundo a assessoria, nos últimos meses o cantor enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Netinho tinha mansão em Guarajuba

Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução
Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução
Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões por Reprodução
Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões por Reprodução
Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução
Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução
Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução
Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões por Reprodução
Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução
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Netinho tinha mansão em Guarajuba por Reprodução

A substituição do número está relacionada ao posicionamento político do artista, que era contrário ao PT e evitava escrever o número 13. Em publicações feitas nas redes sociais em 13 de março, 13 de abril e 13 de junho, por exemplo, ele também usou a expressão "12+1".

O corpo do cantor foi cremado na quarta-feira (14), um dia após a morte. O velório foi restrito a familiares e amigos. Já a missa de sétimo dia foi aberta ao público e aconteceu às 12h desta segunda, na Igreja do Bonfim, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador.

Anúncio da missa de 7º dia de Netinho
Anúncio da missa de 7º dia de Netinho Crédito: Reprodução

Posicionamento anti-PT

Netinho se posicionava contra o PT nas redes sociais e participou de atos bolsonaristas. Em 2021, ele se envolveu em uma polêmica com o compositor Manno Góes após cantar a música "Milla" em uma manifestação pró-Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo, ao lado da então deputada Carla Zambelli (PSL-SP).

Composta por Manno Góes e lançada em 1996, "Milla" se tornou um dos maiores sucessos da carreira solo de Netinho. Na ocasião, Zambelli gravou o cantor interpretando a música durante o ato, que teve aglomeração e pedidos de intervenção militar.

Netinho não usava o número '13' nas postagens
Netinho não usava o número '13' nas postagens Crédito: Reprodução

O compositor não autorizou o uso da canção e enviou uma notificação extrajudicial para que a então deputada retirasse o vídeo do ar. A gravação foi apagada dias depois, após uma decisão liminar do juiz Érico Rodrigues Vieira, da 3ª Vara Cível de Salvador, que estabeleceu multa diária de R$ 5 mil caso o conteúdo continuasse publicado.

Em 2022, Netinho concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PL, mas não foi eleito. Essa foi a única candidatura do artista, que, mesmo sem disputar outros cargos posteriormente, continuou declarando oposição ao comunismo e apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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