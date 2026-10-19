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Família de Netinho se recusa a escrever número 13 e dá 'jeitinho' ao citar data da morte do cantor

Artista, que morreu em 13 de outubro, era anti-PT e não falava o número 13

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:38

Netinho Crédito: Reprodução

A família do cantor Netinho encontrou um jeitinho de evitar o número 13 na publicação sobre a missa de 7º dia do artista, realizada nesta segunda-feira (19), em Salvador. Em vez de registrar a data da morte como 13 de outubro, os familiares escreveram "12+1/10/2026".

Netinho morreu aos 60 anos, em um hospital da capital baiana. Ele tratava um câncer no sistema linfático havia mais de um ano. Segundo a assessoria, nos últimos meses o cantor enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Netinho tinha mansão em Guarajuba 1 de 9

A substituição do número está relacionada ao posicionamento político do artista, que era contrário ao PT e evitava escrever o número 13. Em publicações feitas nas redes sociais em 13 de março, 13 de abril e 13 de junho, por exemplo, ele também usou a expressão "12+1".

O corpo do cantor foi cremado na quarta-feira (14), um dia após a morte. O velório foi restrito a familiares e amigos. Já a missa de sétimo dia foi aberta ao público e aconteceu às 12h desta segunda, na Igreja do Bonfim, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador.

Anúncio da missa de 7º dia de Netinho Crédito: Reprodução

Posicionamento anti-PT

Netinho se posicionava contra o PT nas redes sociais e participou de atos bolsonaristas. Em 2021, ele se envolveu em uma polêmica com o compositor Manno Góes após cantar a música "Milla" em uma manifestação pró-Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo, ao lado da então deputada Carla Zambelli (PSL-SP).

Composta por Manno Góes e lançada em 1996, "Milla" se tornou um dos maiores sucessos da carreira solo de Netinho. Na ocasião, Zambelli gravou o cantor interpretando a música durante o ato, que teve aglomeração e pedidos de intervenção militar.

Netinho não usava o número '13' nas postagens Crédito: Reprodução

O compositor não autorizou o uso da canção e enviou uma notificação extrajudicial para que a então deputada retirasse o vídeo do ar. A gravação foi apagada dias depois, após uma decisão liminar do juiz Érico Rodrigues Vieira, da 3ª Vara Cível de Salvador, que estabeleceu multa diária de R$ 5 mil caso o conteúdo continuasse publicado.