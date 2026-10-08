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Família de Renê Thristan admite excessos após ameaças em ‘A Fazenda 18’

Equipe do ator reconheceu que ele ultrapassou limites nos conflitos com Serginho Hondjakoff e outros participantes, mas mantém apoio à permanência no reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21:10

Renê Thristan e Serginho Hondjakoff protagonizam novos conflitos em ‘A Fazenda 18’
Renê Thristan e Serginho Hondjakoff protagonizam novos conflitos em ‘A Fazenda 18’ Crédito: Reprodução

A família e a equipe de Renê Thristan se pronunciaram após a repercussão das ameaças feitas pelo ator contra colegas de confinamento em A Fazenda 18. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (8), os representantes reconheceram que ele passou dos limites durante as discussões no reality show da Record.

As declarações tiveram como alvos Sérgio Hondjakoff, conhecido como Serginho, Daniel Erthal e Jottapê. Em diferentes momentos, Renê prometeu dificultar a participação dos rivais no jogo e fez ameaças que provocaram críticas nas redes sociais.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Um dos episódios mais comentados aconteceu após conflitos com Serginho. Renê afirmou que faria de tudo para prejudicar o colega caso retornasse da Roça. Em outra ocasião, também usou expressões violentas ao falar sobre Daniel e Jottapê.

Na manifestação, os representantes avaliaram que Renê acabou se envolvendo emocionalmente nos conflitos e apresentou atitudes que não correspondem aos valores que costuma demonstrar fora do programa. A equipe também ressaltou que o ator manteve relações cordiais ao longo de sua trajetória profissional.

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O comunicado aponta que ele precisará rever as próprias atitudes depois do confinamento, com tempo para compreender os acontecimentos e refletir sobre seu comportamento.

Apesar das ressalvas, a família e a equipe continuam apoiando Renê no reality. O posicionamento foi divulgado no mesmo dia em que o participante enfrentava a Roça contra Ariela Carasso e Thaíde, em uma votação que definiria sua permanência na disputa.

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