LUTO

Família de Rochele Santrelly pede ajuda financeira após morte da artista aos 50 anos: 'Momento de tristeza'

Pedido de colaboração foi divulgado nas redes sociais da artista

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:25

Santrelly virou uma das personagens mais icônicas do reality show Crédito: Reprodução/Instagram

Familiares e amigos de Rochele Santrelly estão pedindo ajuda financeira para embalsamar o corpo da drag queen e viabilizar a realização do velório. A artista morreu no último domingo (8), aos 50 anos, em Fortaleza. Ela ficou conhecida nacionalmente após participar do reality show "Glitter: Em Busca de um Sonho", exibido pela TV Diário, e virar meme com frases de efeito que marcaram a atração.

O pedido de colaboração foi divulgado nas redes sociais de Rochele. Em um comunicado, familiares explicaram que a arrecadação será destinada ao embalsamamento do corpo e agradeceram o apoio de fãs e amigos neste momento.

Rochele Santrelly 1 de 16

"Neste momento de tristeza, estamos solicitando a colaboração de todos que puderem ajudar financeiramente a família, para que possamos embalsamar para realização do velório. Qualquer contribuição será de grande ajuda e fará a diferença neste momento tão difícil para os familiares. Contamos com a solidariedade e o apoio de todos. Desde já, agradecemos de coração por toda ajuda e pelas orações", diz a mensagem.

Horas antes, o irmão da artista havia anunciado a morte dela também pelo perfil de Rochele. Na ocasião, ele informou que não conseguiria responder imediatamente às mensagens recebidas e prometeu trazer mais informações posteriormente.

"Com muita tristeza e dor no coração que passo aqui pra informar a todos os fãs e amigos da Rochele que, infelizmente, ela veio a falecer, não tenho como responder todos, mais tarde tento trazer algumas informações", escreveu.

Rochele ficou conhecida em reality show

A drag queen participou do "Glitter: Em Busca de um Sonho", quadro do "Programa Ênio Carlos" exibido pela TV Diário entre 2012 e 2014. Apresentada e idealizada por Lena Oxa, a atração ficou marcada pela participação de Rochele, que ganhou destaque com frases que acabaram se espalhando pelas redes sociais.

Entre os bordões que viraram meme estão "Vai ser choque de monstro, meu amor" e "Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplausos. Vocês vieram só para comer aqui?".