CINEMA

Família Real cumprimenta Robert Pattinson após anúncio do ator como novo James Bond

Longa tem estreia prevista para 2028 e será o primeiro da franquia sob o reinado do rei Charles III

Kamila Macedo

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 21:07

007: Robert Pattinson é o novo James Bond Crédito: Divulgação

O ator britânico Robert Pattinson assumiu o papel de James Bond para dar continuação ao legado do espião mais famoso do mundo. O anúncio foi feito na última segunda-feira (16) e chegou até a Família Real, que aprovou a escolha publicamente.

A realeza enviou cumprimentos a Pattinson pelo X (antigo Twitter). "Bem-vindo ao serviço secreto de Sua Majestade, Sr. Bond", escreveu o perfil oficial em uma foto do ator caracterizado como o 007. A interação ocorreu após a confirmação do astro inglês como o novo agente secreto pela Amazon MGM Studios.

Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

A relação entre James Bond e a Família Real existe desde o primeiro filme. O agente 007 faz parte do Serviço Secreto de Sua Majestade e, em todos os 25 longas da franquia, serviu à rainha Elizabeth II, que reinou de 1952 até 2022, ano de sua morte.

Com o falecimento da monarca e a despedida de Daniel Craig do personagem em “007 - Sem Tempo para Morrer” (2021), esta será a estreia de Robert Pattinson na franquia e a primeira vez que o espião estará a serviço do rei Charles III, atual monarca do Reino Unido.

Robert Pattinson 1 de 8

As especulações sobre quem interpretaria o icônico agente eram grandes. Nos últimos meses, após o estúdio afirmar que procurava um ator na faixa dos 30 anos, nomes como Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor estavam cotados como possíveis novos rostos. No entanto, Pattinson acabou levando a melhor e ficou com o papel.