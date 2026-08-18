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Famosa é apontada como pivô do término de Juliano Floss e Marina Sena; veja quem

Internautas levantaram rumores de affair nos bastidores de um filme após anúncio da separação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13:25

Juliano Floss e Marina Sena
Juliano Floss e Marina Sena Crédito: Reprodução

Poucas horas após o influenciador e ex-BBB Juliano Floss confirmar o fim do namoro de dois anos com a cantora Marina Sena, a internet foi tomada por uma série de teorias. E sobrou até para a cantora e atriz Any Gabrielly, ex-integrante do grupo global Now United, que passou a circular nas redes sociais como uma suposta pivô do rompimento.

Any Gabrielly

Any Gabrielly por Reprodução/Instagram
Any Gabrielly por Reprodução/Redes Sociais
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Any Gabrielly por Reprodução/Instagram

Os boatos ganharam força a partir do trabalho que Juliano e Any realizaram recentemente nos bastidores do longa-metragem 'As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você'. No filme, a artista integra o elenco principal, enquanto o dançarino gravou uma participação especial. Usuários do X (antigo Twitter) passaram a sugerir um suposto envolvimento durante o período de convivência nas filmagens.

Até o momento, não existe nenhuma confirmação sobre infidelidade. Na internet, as opiniões se dividiram, enquanto parte do público questionou a veracidade dos boatos apontando que fotos de bastidores não comprovam traição: "Boatos dizem que Marina Sena e Juliano Floss já teriam terminado logo após a saída dele do BBB, mas seguraram o anúncio para não respingar na Marina, que estava em turnê", opinou uma internauta. "Não entra na minha cabeça alguém trair a Marina Sena, mas não coloco a mão no fogo por ninguém", publicou outra.

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Outros resgataram o histórico de polêmicas de relacionamentos anteriores do influenciador. "Vocês estão chamando isso de 'prova' de traição? A foto é literalmente ela abraçada no Juliano, com outra menina abraçada nele ao mesmo tempo", criticou um usuário. "Se isso realmente fosse real, por que só teriam descoberto agora? Não tem nenhum sentido", pontuou mais uma.

O comunicado da separação foi publicado por Juliano na noite de segunda-feira (17), afirmando apenas que a decisão ocorreu em respeito à história que viveram juntos. Até o momento, nem o ex-BBB, nem Marina Sena e tampouco Any Gabrielly se pronunciaram sobre o caso. 

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Tags:

Marina Sena Juliano Floss any Gabrielly

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