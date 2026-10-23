Famosa fará cirurgia para 'remover o rosto' após pele 'derreter'

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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 14:10
Brandi Glanville, de 53 anos, passará por uma cirurgia nesta sexta-feira (23) para investigar o que acredita estar por trás das alterações que afetaram seu rosto nos últimos anos. Em seu podcast, Brandi Glanville Unfiltered, publicado na quinta-feira (22), a ex-modelo e ex-participante de reality shows descreveu o procedimento como uma forma de "remover seu rosto" e realizar uma limpeza profunda após ficar com a pele 'derretida' por conta da flacidez facial.
Segundo Brandi, o médico Carlo Henrado será responsável pela intervenção, que, de acordo com o relato dela, vai além de um lifting facial. Ela disse que o profissional "vai remover o seu rosto e realizar uma cirurgia exploratória para fazer, de certa forma, uma limpeza profunda sob a sua pele".
Brandi Glanville
A intenção é explorar a região e investigar "dois pontos específicos, algo como aglomerados fúngicos ou, talvez, algo vivo, e que se move quando quer". A ex-modelo já havia afirmado anteriormente acreditar que um parasita estaria sob sua pele e seria responsável pelas deformações. Ela diz que o problema começou no rosto e se espalhou para a cabeça, o pescoço e a coluna.
"Mas estou tranquila com isso", afirmou. Ao explicar a expectativa para a cirurgia, Brandi contou o que ouviu do médico: "Ele disse: 'Se eu conseguir cortar a cabeça da fera, da serpente, então o restante nós conseguiremos resolver'".
Apesar de demonstrar animação, ela também admitiu sentir medo, já que nunca teria passado por uma cirurgia plástica antes. Ao descrever o procedimento, fez uma comparação inusitada: "Ele vai entrar lá, basicamente, com um equipamento de limpeza de alta pressão, facas e toda essa porr*. Depois ele vai centrifugar meu sangue e aplicar esse procedimento com plaquetas no meu rosto. Talvez a gente nem queira usar meu sangue a essa altura [risos]", brincou.
Brandi também relatou que recentemente "foi diagnosticada com uma infecção por bactérias Klebsiella e Enterobacter produtoras de ESBL (enzimas que conferem alta resistência a antibióticos) e formação de biofilme, coccidioidomicose (febre do vale), dermatite por Demodex e mononucleose".
De acordo com uma fonte ouvida pelo TMZ, após a cirurgia desta sexta-feira, a ex-modelo deverá passar por um tratamento antifúngico intravenoso de 90 dias e, posteriormente, por outra intervenção para a remoção de implantes. Ainda segundo o relato, serão inseridos balões nas tubas auditivas para auxiliar o médico na avaliação dos canais que conectam o ouvido ao nariz e à parte superior da garganta.
Brandi Glanville já gastou mais de R$ 570 mil em tratamentos
A busca por respostas também tem pesado no bolso da ex-modelo. Em 2024, ela contou que já havia gastado mais de US$ 70 mil, o equivalente a cerca de R$ 423 mil na cotação da época, para tentar descobrir a causa das alterações em seu rosto.
Em entrevista ao Entertainment Tonight, Brandi disse estar "estressada e frustrada" com o impacto financeiro dos problemas, que começaram a se manifestar quase dois anos antes. Segundo o Daily Mail, em 2026 os gastos já ultrapassavam US$ 113 mil, cerca de R$ 570 mil.
Na época, um médico ouvido pelo TMZ classificou o caso como "uma bomba-relógio". Com base nas imagens e entrevistas disponíveis, ele levantou a hipótese de uma infecção ou de uma reação do organismo a alguma substância injetada.
"Eu vi uma das entrevistas e vi a foto com a pele irregular dela. Ela tem um processo de infecção ou uma reação do corpo ao que ela injetou. Não é culpa dela, é do médico. Ela precisa de um diagnóstico. Não é um parasita, não é algo que ela comeu, mas alguma coisa que entrou em sua corrente sanguínea e formou algum corpo estranho", declarou.