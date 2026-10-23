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Famosa fará cirurgia para 'remover o rosto' após pele 'derreter'

Brandi Glanville afirma que médico fará uma exploração sob a pele por acreditar que há algo se movimentando em seu rosto

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 14:10

Antes e depois de Brandi Glanville
Antes e depois de Brandi Glanville Crédito: Reprodução/Instagram

Brandi Glanville, de 53 anos, passará por uma cirurgia nesta sexta-feira (23) para investigar o que acredita estar por trás das alterações que afetaram seu rosto nos últimos anos. Em seu podcast, Brandi Glanville Unfiltered, publicado na quinta-feira (22), a ex-modelo e ex-participante de reality shows descreveu o procedimento como uma forma de "remover seu rosto" e realizar uma limpeza profunda após ficar com a pele 'derretida' por conta da flacidez facial.

Segundo Brandi, o médico Carlo Henrado será responsável pela intervenção, que, de acordo com o relato dela, vai além de um lifting facial. Ela disse que o profissional "vai remover o seu rosto e realizar uma cirurgia exploratória para fazer, de certa forma, uma limpeza profunda sob a sua pele". 

Brandi Glanville

Brandi Glanville por Reprodução
Brandi Glanville antes e depois por Reprodução
Brandi Glanville com as queimaduras por Reprodução
Brandi Glanville antes por Reprodução
Brandi Glanville por Reprodução
Brandi Glanville com as queimaduras por Reprodução
Brandi Glanville por Reprodução
Brandi Glanville antes por Reprodução
Brandi Glanville por Reprodução
Brandi Glanville por Reprodução
Brandi Glanville por Reprodução
Brandi Glanville por Reprodução
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Brandi Glanville por Reprodução

A intenção é explorar a região e investigar "dois pontos específicos, algo como aglomerados fúngicos ou, talvez, algo vivo, e que se move quando quer". A ex-modelo já havia afirmado anteriormente acreditar que um parasita estaria sob sua pele e seria responsável pelas deformações. Ela diz que o problema começou no rosto e se espalhou para a cabeça, o pescoço e a coluna.

"Mas estou tranquila com isso", afirmou. Ao explicar a expectativa para a cirurgia, Brandi contou o que ouviu do médico: "Ele disse: 'Se eu conseguir cortar a cabeça da fera, da serpente, então o restante nós conseguiremos resolver'".

Apesar de demonstrar animação, ela também admitiu sentir medo, já que nunca teria passado por uma cirurgia plástica antes. Ao descrever o procedimento, fez uma comparação inusitada: "Ele vai entrar lá, basicamente, com um equipamento de limpeza de alta pressão, facas e toda essa porr*. Depois ele vai centrifugar meu sangue e aplicar esse procedimento com plaquetas no meu rosto. Talvez a gente nem queira usar meu sangue a essa altura [risos]", brincou.

Brandi também relatou que recentemente "foi diagnosticada com uma infecção por bactérias Klebsiella e Enterobacter produtoras de ESBL (enzimas que conferem alta resistência a antibióticos) e formação de biofilme, coccidioidomicose (febre do vale), dermatite por Demodex e mononucleose".

De acordo com uma fonte ouvida pelo TMZ, após a cirurgia desta sexta-feira, a ex-modelo deverá passar por um tratamento antifúngico intravenoso de 90 dias e, posteriormente, por outra intervenção para a remoção de implantes. Ainda segundo o relato, serão inseridos balões nas tubas auditivas para auxiliar o médico na avaliação dos canais que conectam o ouvido ao nariz e à parte superior da garganta.

Brandi Glanville já gastou mais de R$ 570 mil em tratamentos

A busca por respostas também tem pesado no bolso da ex-modelo. Em 2024, ela contou que já havia gastado mais de US$ 70 mil, o equivalente a cerca de R$ 423 mil na cotação da época, para tentar descobrir a causa das alterações em seu rosto.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, Brandi disse estar "estressada e frustrada" com o impacto financeiro dos problemas, que começaram a se manifestar quase dois anos antes. Segundo o Daily Mail, em 2026 os gastos já ultrapassavam US$ 113 mil, cerca de R$ 570 mil.

Na época, um médico ouvido pelo TMZ classificou o caso como "uma bomba-relógio". Com base nas imagens e entrevistas disponíveis, ele levantou a hipótese de uma infecção ou de uma reação do organismo a alguma substância injetada.

"Eu vi uma das entrevistas e vi a foto com a pele irregular dela. Ela tem um processo de infecção ou uma reação do corpo ao que ela injetou. Não é culpa dela, é do médico. Ela precisa de um diagnóstico. Não é um parasita, não é algo que ela comeu, mas alguma coisa que entrou em sua corrente sanguínea e formou algum corpo estranho", declarou.

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