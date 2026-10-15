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Famosa revela que já fez xixi nas calças e passou o dia inteiro com a mesma roupa

Empresária contou que não conseguiu parar o carro para ir ao banheiro, jogou a calcinha fora e seguiu trabalhando

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:46

Kourtney Kardashian
Kourtney Kardashian Crédito: Hulu/Reprodução

Kourtney Kardashian, de 47 anos, revelou um episódio inusitado de sua vida pessoal. No episódio desta quinta-feira (15) da 8ª temporada do reality show The Kardashians, a empresária contou que já fez xixi nas calças enquanto dirigia por uma rodovia e, mesmo depois do incidente, passou o restante do dia trabalhando com a mesma roupa.

A história veio à tona durante uma conversa com a irmã, Kim Kardashian, que comentou sobre o comportamento de Kourtney ao volante. "Ela não está nem aí. Ela simplesmente vai fazer xixi e xixi enquanto dirige, sentada lá", disse Kim, segundo a People.

Sutiã com piercing de Kim Kardashian

Sutiã com piercing por Reprodução/Instagram
Sutiã com piercing por Reprodução/Instagram
Sutiã com piercing por Reprodução/Instagram
Sutiã com piercing por Reprodução/Instagram
Sutiã com piercing por Reprodução/Instagram
Sutiã com piercing por Reprodução/Instagram
Sutiã com piercing por Reprodução/Instagram
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Sutiã com piercing por Reprodução/Instagram
Sutiã com piercing por Reprodução/Instagram
Sutiã com piercing por Reprodução/Instagram
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Sutiã com piercing por Reprodução/Instagram

Kourtney, então, explicou como tudo aconteceu. "Tomei sete chás gelados no almoço, e depois estava na rodovia e simplesmente não conseguia sair para ir ao banheiro. Então acabei fazendo xixi no assento. Cheguei aos fundos da nossa loja, a Smooch, porque era hora do meu turno", contou, em referência à boutique infantil que administrou com a mãe, Kris Jenner, no início dos anos 2000. "Entrei e me limpei", completou a empresária.

A revelação surpreendeu Kim, que quis saber se a irmã havia permanecido com a roupa suja durante todo o expediente. "Espera aí, então você ficou com essa roupa o turno inteiro?", perguntou.

Kourtney confirmou que jogou a calcinha fora, mas não trocou de roupa. "Então você passou um dia inteiro sem calcinha?", questionou Kim, antes de reagir à história: "Ela era muito louca".

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