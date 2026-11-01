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Famoso no OnlyFans, influenciador com mais de 1 milhão de seguidores morre aos 29 anos após grave acidente de moto

Liam Fitzgerald morreu após sofrer ferimentos graves em um acidente de moto

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 17:17

Liam Fitzgerald
Liam Fitzgerald Crédito: Liam Fitzgerald

O influenciador fitness, famoso por produzir conteúdo erótico no OnlyFans, Liam Fitzgerald morreu após sofrer ferimentos graves em um acidente de moto na madrugada de sexta-feira (30). A informação foi divulgada pela namorada dele, Jamie Lyn Rin, em uma publicação nas redes sociais.

Ao compartilhar uma foto do influenciador no Instagram, Jamie contou que o acidente aconteceu por volta das 2h em uma rodovia nos Estados Unidos. Segundo ela, apesar dos esforços da equipe médica, Liam não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Famoso no OnlyFans, influenciador morre aos 29 anos após grave acidente de moto

Liam Fitzgerald acumulava mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais por Reprodução
Liam compartilhava conteúdos relacionados ao universo fitness e à rotina pessoal por Reprodução
Liam Fitzgerald morreu após sofrer ferimentos graves em um acidente de moto por Reprodução
A namorada do modelo lamentou a morte do companheiro por Reprodução
Ela falou do sofrimento de familiares e amigos do influenciador por Reprodução
“Não há palavras para descrever a dor dessa perda', escreveu por Reprodução
Liam Fitzgerald acumulava seguidores nas redes sociais por Reprodução
Equipe médica tentou socorrer Liam Fitzgerald, mas ele não resistiu por Reprodução
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Liam Fitzgerald acumulava mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais por Reprodução

“É com o coração partido que compartilho a notícia devastadora de que Liam faleceu após um acidente de moto em 30 de outubro, por volta das 2h”, escreveu.

A namorada também lamentou a perda e falou do sofrimento de familiares e amigos do influenciador.

“Não há palavras para descrever a dor dessa perda. Este é um momento extremamente difícil e doloroso para todos que o amavam”, acrescentou.

Influenciador tinha mais de 1 milhão de seguidores

Liam Fitzgerald acumulava mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, onde compartilhava conteúdos relacionados ao universo fitness e à rotina pessoal.

A morte de Liam aconteceu poucas semanas depois de ele celebrar 29 anos, no dia 16 de outubro. Em uma publicação, o influenciador falou com seus seguidores que se sentia “abençoado” pelo momento que vivia.

Antes do acidente, Jamie também costumava publicar vídeos ao lado do namorado e da motocicleta dele.

Em março, ela divulgou um vídeo no TikTok em que aparecia diante de Liam e da moto. Na legenda sobreposta às imagens, escreveu: “Sou o maior problema dele”.

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