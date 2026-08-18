LUTO

Famosos lamentam a morte de Laura Cardoso; veja posts

Atriz é uma das maiores damas da dramaturgia brasileira e teve mais de 150 personagens, um recorde entre atrizes brasileiras

Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 16:46

Artistas homenagearam Laura Cardoso Crédito: Reprodução | Instagram

Morreu às 23h24, desta segunda-feira (17), a atriz Laura Cardoso, aos 98 anos, de causas naturais em sua casa, em São Paulo.

Ícone da TV brasileira, a artista construiu uma das carreiras mais longevas e respeitadas do país, com mais de 150 papéis, maior número de personagens entre as atrizes brasileiras.

Laura Cardoso 1 de 25

Laura atravessou gerações e consolidou seu nome como referência na dramaturgia e continua nos corações dos brasileiros, sobretudo dos famosos que lamentaram sua morte nas redes sociais. Veja homenagens:

Dona Laura Cardoso ❤️ Lenda da Tv. Atriz inacreditável e um ser humano exemplar. Deus a receba com todo amor . — Tata werneck (@Tatawerneck) August 18, 2026

Patricia de Sabrit

Homenagem Crédito: Reprodução | Instagram

Debora Olivieri

Homenagem Crédito: Reprodução | Instagram

Cleo Pires

Homenagem Crédito: Reprodução | Instagram

Larissa Manoela

Homenagem Crédito: Reprodução | Instagram

Caio Manhente