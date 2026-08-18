Famosos lamentam a morte de Laura Cardoso; veja posts

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Felipe Sena
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 16:46
Morreu às 23h24, desta segunda-feira (17), a atriz Laura Cardoso, aos 98 anos, de causas naturais em sua casa, em São Paulo.
Ícone da TV brasileira, a artista construiu uma das carreiras mais longevas e respeitadas do país, com mais de 150 papéis, maior número de personagens entre as atrizes brasileiras.
Laura Cardoso
Laura atravessou gerações e consolidou seu nome como referência na dramaturgia e continua nos corações dos brasileiros, sobretudo dos famosos que lamentaram sua morte nas redes sociais. Veja homenagens: