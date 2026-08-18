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Famosos lamentam a morte de Laura Cardoso; veja posts

Atriz é uma das maiores damas da dramaturgia brasileira e teve mais de 150 personagens, um recorde entre atrizes brasileiras

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 16:46

Artistas homenagearam Laura Cardoso
Artistas homenagearam Laura Cardoso Crédito: Reprodução | Instagram

Morreu às 23h24, desta segunda-feira (17), a atriz Laura Cardoso, aos 98 anos, de causas naturais em sua casa, em São Paulo.

Ícone da TV brasileira, a artista construiu uma das carreiras mais longevas e respeitadas do país, com mais de 150 papéis, maior número de personagens entre as atrizes brasileiras.

Laura Cardoso

Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Senhora dos Dois Mundos na minissérie 'Hoje é Dia de Maria' (Globo, 2005) por Renato Rocha Miranda/Globo
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Sinhana Coragem no remake da novela 'Irmãos Coragem' (Globo, 1995) por TV Globo
Laura Cardoso como Veridiana em 'Flor do Caribe' (Globo, 2013) por João Miguel Junior/TV Globo
Laura Cardoso em 'A Viagem' por Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por TV Globo/Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Divulgação
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e Susana Vieira por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
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Laura Cardoso por Reprodução/Facebook

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Laura atravessou gerações e consolidou seu nome como referência na dramaturgia e continua nos corações dos brasileiros, sobretudo dos famosos que lamentaram sua morte nas redes sociais. Veja homenagens:

Patricia de Sabrit

Homenagem
Homenagem Crédito: Reprodução | Instagram

Debora Olivieri

Homenagem
Homenagem Crédito: Reprodução | Instagram

Cleo Pires

Homenagem
Homenagem Crédito: Reprodução | Instagram

Larissa Manoela

Homenagem
Homenagem Crédito: Reprodução | Instagram

Caio Manhente

Homenagem
Homenagem Crédito: Reprodução | Instagram

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Laura Cardoso

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