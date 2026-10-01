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Famosos lamentam a morte de Lito Sousa: ‘Não posso acreditar’

Mecânico aeronáutico ficou conhecido por conteúdos sobre aviação publicados em seu canal no YouTube

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 19:16

Lito Sousa
Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta quinta-feira (1ª), Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, publicou um vídeo emocionante comunicando a morte do esposo, influenciador e especialista em aviação, aos 59 anos.

Lito enfrentava a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara e progressiva. A doença causa deterioração rápida das funções cerebrais e motoras.

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

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Lito Sousa morreu de que?

O mecânico aeronáutico ficou conhecido por conteúdos sobre aviação publicados em seu canal no YouTube. Além da esposa de Lito, amigos e famosos lamentaram a perda. Confira:

Sophia Valverde
Sophia Valverde Crédito: Reprodução | Instagram
Gustavo Mioto lamente morte de Lito Sousa
Gustavo Mioto lamente morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram
João Silva lamente morte de Lito Sousa
João Silva lamente morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram
Patrícia Pam lamenta morte de Lito Sousa
Patrícia Pam lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram
Bia Bonemer lamenta morte de Lito Sousa
Bia Bonemer lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram
Mariana Kupfer lamenta a morte de Lito Sousa
Mariana Kupfer lamenta a morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram
Jaqueline lamenta morte de Lito Sousa
Jaqueline lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram
Monica Iozzi lamenta a morte de Lito Sousa
Monica Iozzi lamenta a morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram
Angelica, apresentadora, lamenta morte de Lito Sousa
Angelica, apresentadora, lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram
Marlus Viana lamenta morte de Lito Sousa
Marlus Viana lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram
Amaury Lorenzo lamenta morte de Lito Sousa
Amaury Lorenzo lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram
Luciano Estevan lamenta morte de Lito Sousa
Luciano Estevan lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

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Lito Sousa

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