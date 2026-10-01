Famosos lamentam a morte de Lito Sousa: ‘Não posso acreditar’

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Felipe Sena
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 19:16
Nesta quinta-feira (1ª), Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, publicou um vídeo emocionante comunicando a morte do esposo, influenciador e especialista em aviação, aos 59 anos.
Lito enfrentava a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara e progressiva. A doença causa deterioração rápida das funções cerebrais e motoras.
Lito Sousa
O mecânico aeronáutico ficou conhecido por conteúdos sobre aviação publicados em seu canal no YouTube. Além da esposa de Lito, amigos e famosos lamentaram a perda. Confira: