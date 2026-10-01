LUTO

Famosos lamentam a morte de Lito Sousa: ‘Não posso acreditar’

Mecânico aeronáutico ficou conhecido por conteúdos sobre aviação publicados em seu canal no YouTube

Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 19:16

Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta quinta-feira (1ª), Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, publicou um vídeo emocionante comunicando a morte do esposo, influenciador e especialista em aviação, aos 59 anos.

Lito enfrentava a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara e progressiva. A doença causa deterioração rápida das funções cerebrais e motoras.

Lito Sousa 1 de 7

O mecânico aeronáutico ficou conhecido por conteúdos sobre aviação publicados em seu canal no YouTube. Além da esposa de Lito, amigos e famosos lamentaram a perda. Confira:

Sophia Valverde Crédito: Reprodução | Instagram

Gustavo Mioto lamente morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

João Silva lamente morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

Patrícia Pam lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

Bia Bonemer lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

Mariana Kupfer lamenta a morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

Jaqueline lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

Monica Iozzi lamenta a morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

Angelica, apresentadora, lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

Marlus Viana lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

Amaury Lorenzo lamenta morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução | Instagram