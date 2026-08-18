LUTO

Famosos lamentam morte de Glória Menezes; veja homenagens

Com mais de seis décadas de carreira, a artista marcou gerações de espectadores com personagens em novelas, peças de teatro e filmes

Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 20:13

Morte de Glória Menezes gerou comoção entre artistas Crédito: Acervo | Globo

Em menos de um dia, o Brasil perdeu dois grandes nomes da dramaturgia e do teatro brasileiro, Laura Cardoso, e a pouco tempo Glória Menezes, que se despediu aos 91 anos.

A atriz que viveu papéis marcantes em novelas como A Favorita (2008), Rainha da Sucata (1990) e Pai Herói (1979), foi homenageada por vários artistas e amigos nas redes sociais.

Glória Menezes 1 de 8

Atriz morreu nesta terça-feira (18), em sua casa, no Rio de Janeiro. Com mais de seis décadas de carreira, a artista marcou gerações de espectadores com personagens em novelas, peças de teatro e filmes.

Veja homenagens:

Paolla Oliveira

Homenagem Crédito: Reprodução | Instagram

Jarbas Homem de Mello