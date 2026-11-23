LUTO

Famosos lamentam morte de Márcio Vieira, da Beija-Flor, após internação às pressas

Artista de 51 anos tratava uma infecção por bactéria, mas pediu para ir embora para participar de um festival na Região dos Lagos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 13:24

Márcio Vieira, diretor cênico da Beija-Flor Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O diretor cênico da escola de samba Beija-Flor, Márcio Vieira, deixou o hospital sem autorização médica poucos dias antes de morrer aos 51 anos, no domingo (22). Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o artista estava internado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para tratar uma bactéria depois de ter uma tosse muito forte.

Márcio Vieira, diretor cênico da Beija-Flor 1 de 8

De acordo com a coluna, os médicos previam liberar o paciente no domingo (15), mas ele não apresentou melhora. Na segunda-feira (16), a médica avisou que ele precisaria continuar em observação. Mesmo assim, Márcio pediu para sair do hospital porque tinha um compromisso em um festival na cidade de Araruama.

Depois de sair da unidade de saúde contra a orientação dos médicos, o diretor foi para Praia Seca, na Região dos Lagos. No sábado (21), ele passou mal com falta de ar e foi levado às pressas para uma emergência em Araruama. Segundo médicos ouvidos pelo Metrópoles, a infecção piorou, ele precisou ser entubado e ficou em estado grave até morrer no dia seguinte.

A notícia da morte gerou muitas mensagens de carinho de amigos e colegas de trabalho nas redes sociais. O ator Lázaro Ramos publicou uma homenagem lembrando o trabalho do diretor: "Márcio, um artista imenso, uma pessoa do amor. Descanse em paz, amado".

A atriz Valéria Alencar Vitti mostrou surpresa e tristeza nos comentários: "Meu Deus! Meu amigo! Que que isso? Quanta tristeza acordar com essa notícia!". O cantor D'Black escreveu: "Meus pêsames. Grande amigo pra sempre em nossos corações", e o ator Kaysar Dadour desejou sentimentos aos parentes.

A família confirmou a morte no perfil oficial do artista no Instagram, sem informar a causa oficial. "A família comunica, com profundo pesar, o falecimento de Marcio Vieira ocorrido no dia 22/11. Convidamos parentes e amigos para a despedida", diz o comunicado.