LUTO

Famosos lamentam morte de Rick, da dupla com Renner: 'A música perde uma grande referência'

Zezé Di Camargo, Ana Castela, Bruno & Marrone e outros nomes do sertanejo prestaram homenagens ao cantor, morto aos 59 anos em acidente de helicóptero

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:18

Zezé di Camargo era amigo de Rick Crédito: Reprodução

A morte de Rick, da dupla Rick & Renner, aos 59 anos, provocou uma série de homenagens de artistas nas redes sociais nesta terça-feira (22). Nomes como Zezé Di Camargo, Luciano, Ana Castela, Bruno & Marrone, Rionegro e Matheus & Kauan lamentaram a perda do sertanejo.

Rick morreu após a queda do helicóptero em que viajava em Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros confirmou a localização da aeronave e informou que não houve sobreviventes.

Zezé Di Camargo compartilhou uma lembrança ao lado de Rick e falou sobre a trajetória dos dois em busca de espaço na música. “Dois meninos em busca de um sonho! Sem palavras para expressar o que estou sentindo!”, escreveu.

Luciano também lamentou a morte e deixou uma mensagem aos familiares das vítimas. “Nessas horas, nos faltam palavras, e é também num momento assim que nos voltamos a Deus pedindo por todos os familiares, que Jesus em sua infinita misericórdia os confortem”, publicou.

Ana Castela foi outra artista que se manifestou. “Deus conforte o coração de toda a família”, escreveu a cantora.

Rionegro, da dupla com Solimões, se despediu do amigo e afirmou que continuará cantando as músicas deixadas por ele. “É meu amigo você vai fazer muita falta, que Deus te receba na sua infinita bondade, aqui vamos seguir cantando suas músicas, a saudade vai ser eterna!!”

Bruno & Marrone também publicaram uma homenagem ao colega de profissão. “A estrada hoje ficou mais triste… Vai com Deus, Rick. Irmão de estrada, de música e de tantos momentos que a gente vai guardar pra sempre no coração. Que Deus os receba de braços abertos e conforte a família de todos. Sua voz fica, sua história fica e a saudade também.”

Grelo definiu Rick como uma referência da música. “Deus o receba de braços abertos! Que fatalidade! Deus conforte o coração de toda família e amigos… a música perde hoje mais uma grande referência”, escreveu.

Matheus & Kauan destacaram o legado do cantor e também prestaram solidariedade às famílias das outras vítimas do acidente. “Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do Rick. Sua voz, seu talento e sua história deixam uma marca eterna na música sertaneja. Neste momento de dor, manifestamos nossos sentimentos e nossa solidariedade aos familiares, amigos, ao Renner e aos fãs do Rick, aos familiares e amigos do Bruno Avelar e de todos os demais ocupantes da aeronave. Que Deus conforte o coração de todos.”

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 7

Fernando, da dupla com Sorocaba, resumiu a reação à notícia: “Difícil de acreditar”. Danilo & Davi também se manifestaram: “Meu Deus...”.

Humberto & Ronaldo, Carreiro & Capataz e Loubet estiveram entre os outros artistas que publicaram mensagens em homenagem ao sertanejo.

Luciano Hang também deixou uma mensagem para o amigo. "Que Deus o receba de braços abertos, meu amigo Rick. Hoje nos despedimos do Rick, aos 59 anos, um grande cantor e, acima de tudo, um grande amigo. Sua voz marcou gerações e conquistou milhões de brasileiros. Rick era uma pessoa do bem, querida por todos e dono de um coração enorme. Tive a alegria de conviver com ele e vou guardar com muito carinho os momentos que compartilhamos. Minha solidariedade também aos familiares do empresário Bruno Avelar e de todos que estavam com eles no helicóptero. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos e receba o Rick com todo o amor e carinho que ele sempre espalhou por onde passou".

Loubet lembrou a importância de Rick para o gênero e também citou as demais vítimas do acidente. “É difícil encontrar palavras pra falar da partida do Rick, um artista que tanto admirava, um dos grandes nomes da música sertaneja e uma inspiração pra muita gente”, escreveu.

O cantor ainda deixou uma mensagem de solidariedade aos familiares do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares, do piloto e do copiloto.