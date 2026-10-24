POLÊMICA

Fantasia de Giulia Costa vira alvo de críticas na web e fãs reagem: 'Deixa a garota'

Filha de Flávia Alessandra escolheu um look inspirado na mitologia grega para o Baile da Sephora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 10:06

Giulia Costa fantasiada para o Baile de Halloween da Sephora Crédito: Reprodução/Instagram

Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, foi criticada nas redes sociais depois de ir ao Baile de Halloween da Sephora, em São Paulo. A influenciadora escolheu uma fantasia inspirada na mitologia grega, mas a criatividade da roupa acabou perdendo a atenção para comentários maldosos sobre a aparência dela.

Giulia Costa para o Baile de Halloween da Sephora 1 de 13

A festa pedia roupas inspiradas nos mistérios da floresta. Para entrar no clima, Giulia se vestiu de Dafne, um espírito da natureza que, nas lendas antigas, pediu aos deuses para virar árvore e fugir de uma perseguição. O look misturava tons de marrom com acessórios que imitavam raízes, folhas e galhos.

Nos vídeos e fotos do evento, muita gente fez questão de falar mal do visual. Alguns internautas disseram que a fantasia era simples demais para o nível da festa. Outros usaram o espaço para fazer piada e comparar o corpo dela com o da cantora Fafá de Belém.