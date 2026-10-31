CURIOSIDADE

'Fantasma' aterroriza moradores de cidade brasileira e mistério termina com suspeita inusitada

Figura vestida de preto aparecia durante a madrugada e levou vizinhos a organizar uma vigília para descobrir o que acontecia

Fernanda Varela

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 00:00

Rua 'mal-assombrada' de Blumenau Crédito: Revista Amaral Netto/Reprodução

Uma figura misteriosa, vestida inteiramente de preto, tirou o sossego de moradores de uma pequena rua no Centro de Blumenau, em Santa Catarina. As aparições aconteciam durante a noite e provocaram tanto medo que um grupo de vizinhos decidiu montar guarda para descobrir quem estava por trás do suposto fantasma. O caso, registrado em relatos históricos anteriores a 1900, acabou dando origem a uma das lendas mais curiosas da cidade.

Na época, uma pequena casa de madeira abrigava a viúva Hermann e seus três filhos, ainda em idade escolar. Era justamente nas proximidades da residência que a figura misteriosa costumava aparecer, despertando a curiosidade e o temor da vizinhança.

Rua 'mal-assombrada' de Blumenau 1 de 2

Segundo a historiadora Sueli Petry, os relatos descreviam uma pessoa completamente vestida de preto, que surgia depois de escurecer. A própria viúva afirmava ter presenciado uma das aparições, o que contribuiu para espalhar a história.

Cansados do mistério, alguns moradores resolveram investigar a situação por conta própria, e foi aí que o grupo combinou uma vigília noturna e se escondeu nas proximidades da casa, esperando surpreender o suposto fantasma. O plano, porém, não saiu como esperado. De acordo com a história, quando percebeu a presença dos homens, a figura teria se movimentado rapidamente e passado a perseguir aqueles que tentavam capturá-la.

A perseguição terminou nas proximidades de uma igreja, onde o personagem misterioso desapareceu. Foi então que os moradores começaram a considerar uma explicação bem diferente da sobrenatural e surgiu a suspeita de que o suposto fantasma fosse, na verdade, um religioso que utilizava a escuridão para visitar discretamente a viúva Hermann. A hipótese, no entanto, nunca foi comprovada.

Apesar da falta de respostas definitivas, a história se espalhou e fez com que o endereço ficasse conhecido popularmente como Rua do Fantasma.

Mais de um século depois, o local continua existindo, mas com outro nome. Atualmente, a antiga ruela é a Rua Ângelo Dias, no Centro de Blumenau, que liga a Rua 7 de Setembro à Rua XV de Novembro.