Farofa rica: receita caprichada é fácil de fazer e salva qualquer almoço, deixando bem mais gostoso

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Fernanda Varela
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 10:30
Colorida, bem recheada e cheia de sabores, a farofa rica é uma daquelas receitas que quase deixam de ser acompanhamento para virar protagonista da mesa. A versão combina farinha com bacon, linguiça calabresa, ovos e outros ingredientes que ajudam a deixar o prato mais completo.
Apesar do nome, não é preciso gastar uma fortuna para preparar a receita. O segredo está em usar vários ingredientes simples em pequenas quantidades, criando uma farofa farta que rende bastante e pode acompanhar carnes, frango assado, churrasco ou o tradicional arroz com feijão.
Dicas para fazer a melhor farofa rica do mundo
Ingredientes
* 2 xícaras de farinha de mandioca torrada
* 150 g de bacon picado
* 1 linguiça calabresa picada em cubinhos
* 3 ovos
* 1 cebola grande picada
* 2 dentes de alho picados
* 2 colheres de sopa de manteiga
* 1 cenoura média ralada
* 1/2 xícara de azeitonas picadas
* 1/2 lata de milho-verde escorrido
* 1/3 de xícara de uvas-passas, opcional
* Cheiro-verde picado a gosto
* Sal a gosto
* Pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Comece colocando o bacon em uma panela ou frigideira grande e leve ao fogo médio. Frite na própria gordura até começar a ficar dourado. Acrescente a calabresa e continue refogando até os pedaços ficarem levemente dourados.
Junte a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Abra um espaço no centro da panela, coloque uma colher de manteiga e acrescente os ovos. Mexa até que cozinhem e fiquem em pedaços pequenos.
Adicione a cenoura ralada, o milho, as azeitonas e, caso goste do contraste entre doce e salgado, as uvas-passas. Misture e deixe cozinhar por cerca de dois minutos.
Abaixe o fogo e acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo para que ela absorva os sabores dos demais ingredientes. Coloque a outra colher de manteiga e misture novamente. Se quiser uma farofa mais úmida, é possível acrescentar um pouco mais de manteiga.
Acerte o sal e a pimenta-do-reino e desligue o fogo. Finalize com bastante cheiro-verde.
Como deixar a farofa ainda mais rica
A receita pode ganhar outros ingredientes que estiverem disponíveis em casa. Castanhas ou amendoim torrado acrescentam crocância, enquanto banana-da-terra frita deixa a combinação agridoce. Também é possível adicionar pedacinhos de carne-seca desfiada.
Para quem prefere uma versão ainda mais colorida, pimentões picados também podem entrar no preparo. O importante é acrescentar a farinha por último e aos poucos para que a farofa continue úmida e bem recheada, em vez de ficar seca.