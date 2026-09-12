Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Farofa rica: receita caprichada é fácil de fazer e salva qualquer almoço, deixando bem mais gostoso

Bacon, calabresa, ovos, cenoura e outros ingredientes transformam a farofa tradicional em um acompanhamento farto e cheio de sabor

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 10:30

Finalize com cheiro-verde e acerte o sal apenas depois de misturar todos os ingredientes, já que bacon, calabresa e azeitona costumam ser salgados
Finalize com cheiro-verde e acerte o sal apenas depois de misturar todos os ingredientes, já que bacon, calabresa e azeitona costumam ser salgados Crédito: Reprodução

Colorida, bem recheada e cheia de sabores, a farofa rica é uma daquelas receitas que quase deixam de ser acompanhamento para virar protagonista da mesa. A versão combina farinha com bacon, linguiça calabresa, ovos e outros ingredientes que ajudam a deixar o prato mais completo.

Apesar do nome, não é preciso gastar uma fortuna para preparar a receita. O segredo está em usar vários ingredientes simples em pequenas quantidades, criando uma farofa farta que rende bastante e pode acompanhar carnes, frango assado, churrasco ou o tradicional arroz com feijão.

Dicas para fazer a melhor farofa rica do mundo

Finalize com cheiro-verde e acerte o sal apenas depois de misturar todos os ingredientes, já que bacon, calabresa e azeitona costumam ser salgados por Reprodução
Uva-passa é opcional! Para quem gosta do contraste agridoce, ela pode ser acrescentada somente no final do preparo por Reprodução
Quer deixar a farofa ainda mais completa? Ovos mexidos, cenoura ralada, milho e azeitona são opções simples que rendem bastante por Reprodução
Para a farofa não ficar seca, coloque a farinha aos poucos e misture até chegar ao ponto desejado por Reprodução
Bacon e calabresa devem ser fritos primeiro: além de ficarem crocantes, a gordura liberada ajuda a temperar toda a farofa por Reprodução
O segredo da farofa rica é começar pela manteiga e deixar a cebola dourar bem antes de acrescentar os outros ingredientes por Reprodução
1 de 6
Finalize com cheiro-verde e acerte o sal apenas depois de misturar todos os ingredientes, já que bacon, calabresa e azeitona costumam ser salgados por Reprodução

Ingredientes

* 2 xícaras de farinha de mandioca torrada

* 150 g de bacon picado

* 1 linguiça calabresa picada em cubinhos

* 3 ovos

* 1 cebola grande picada

* 2 dentes de alho picados

* 2 colheres de sopa de manteiga

* 1 cenoura média ralada

* 1/2 xícara de azeitonas picadas

* 1/2 lata de milho-verde escorrido

* 1/3 de xícara de uvas-passas, opcional

* Cheiro-verde picado a gosto

* Sal a gosto

* Pimenta-do-reino a gosto

Leia mais

Imagem - Arroz com ovo de novo? Veja como transformar o prato mais simples do dia em uma refeição caprichada gastando pouco

Arroz com ovo de novo? Veja como transformar o prato mais simples do dia em uma refeição caprichada gastando pouco

Imagem - Frango com creme de milho: receita fácil e cremosa transforma ingredientes simples em um almoço caprichado

Frango com creme de milho: receita fácil e cremosa transforma ingredientes simples em um almoço caprichado

Imagem - Milanesa feita com pão dormido: receita empanada evita desperdício e garante um bife de carne ou frango com casquinha sequinha e muito crocante

Milanesa feita com pão dormido: receita empanada evita desperdício e garante um bife de carne ou frango com casquinha sequinha e muito crocante

Modo de preparo

Comece colocando o bacon em uma panela ou frigideira grande e leve ao fogo médio. Frite na própria gordura até começar a ficar dourado. Acrescente a calabresa e continue refogando até os pedaços ficarem levemente dourados.

Junte a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Abra um espaço no centro da panela, coloque uma colher de manteiga e acrescente os ovos. Mexa até que cozinhem e fiquem em pedaços pequenos.

Adicione a cenoura ralada, o milho, as azeitonas e, caso goste do contraste entre doce e salgado, as uvas-passas. Misture e deixe cozinhar por cerca de dois minutos.

Abaixe o fogo e acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo para que ela absorva os sabores dos demais ingredientes. Coloque a outra colher de manteiga e misture novamente. Se quiser uma farofa mais úmida, é possível acrescentar um pouco mais de manteiga.

Acerte o sal e a pimenta-do-reino e desligue o fogo. Finalize com bastante cheiro-verde.

Como deixar a farofa ainda mais rica

A receita pode ganhar outros ingredientes que estiverem disponíveis em casa. Castanhas ou amendoim torrado acrescentam crocância, enquanto banana-da-terra frita deixa a combinação agridoce. Também é possível adicionar pedacinhos de carne-seca desfiada.

Para quem prefere uma versão ainda mais colorida, pimentões picados também podem entrar no preparo. O importante é acrescentar a farinha por último e aos poucos para que a farofa continue úmida e bem recheada, em vez de ficar seca.

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Após pressão dos fãs, atriz acerta retorno à Globo e terá papel decisivo em 'Avenida Brasil 2'

Após pressão dos fãs, atriz acerta retorno à Globo e terá papel decisivo em 'Avenida Brasil 2'