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Fãs de Deolane enviam carta para prisão e irmã de advogada faz apelo: ‘Ela guarda todas as cartas’

Daniele Bezerra explicou sobre custos do envio de correspondências e explicou como método funciona para fãs da advogada

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 20:29

Daniele Bezerra incentivou fãs a enviarem cartas para a irmã que está presa
Daniele Bezerra incentivou fãs a enviarem cartas para a irmã que está presa Crédito: Rerodução | Instagram

Daniele Bezerra, a irmã de Deolane, que está presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, fez um apelo aos admiradores da advogada por meio dos stories do Instagram.

A influenciadora esclareceu que todas as correspondências encaminhadas à unidade prisional estão sendo recebidas pela detenta.

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
Deolane no cruzeiro de Maiara e Maraisa por Reprodução / Redes Sociais
Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Deolane Bezerra por Reprodução

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“Ela recebeu todos os telegramas com feliz aniversário, com amor de vocês, com carinho, com as orações. E ela está preocupada porque muita gente escreve e pergunta: ‘Como que eu vou saber se você recebeu?’. Ela está recebendo todos os telegramas, todas as cartas, tá?”, contou Daniele.

Daniele explicou ainda que as correspondências são entregues pela administração penitenciária e que Deolane faz questão de ler e guardar cada mensagem entregue.

A irmã de Deolane chamou atenção para o custo dos telegramas e explicou que os admiradores não precisam optar por esse único formato para demonstrar carinhos à advogada.

“Algumas pessoas têm relatado nos telegramas que gostariam de mandar mais. Só que o valor do telegrama é um valor mais alto do que o da carta. Mas ela pediu para explicar para vocês que ela também recebe as cartas normalmente”, afirmou.

Em seguida, Daniele explicou as diferenças entre as modalidades de envio das correspondências. Os telegramas são entregues em até dois dias, já as cartas levam um período maior para chegar à penitenciária.

Daniele ainda orientou os interessados a usar o endereço da unidade prisional de Tupi Paulista, identificando Deolane como destinatária.

“Para quem ainda tem dúvida sobre como enviar, basta que vocês enviem ao endereço que está no Google da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista. Endereçada a Deolane Bezerra. Basta que vocês enviem assim, que vai chegar até a Deolane”, explicou. Ao final, agradeceu as manifestações de carinho recebidas pela irmã.

Deolane está presa preventivamente desde 21 de maio de 2026, quando foi alvo da Operação Vérnix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A advogada é suspeita de participação no núcleo financeiro da organização criminosa. A defesa nega as acusações.

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