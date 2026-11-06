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Fãs de Deolane enviam carta para prisão e irmã de advogada faz apelo: ‘Ela guarda todas as cartas’

Daniele Bezerra explicou sobre custos do envio de correspondências e explicou como método funciona para fãs da advogada

Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 20:29

Daniele Bezerra incentivou fãs a enviarem cartas para a irmã que está presa Crédito: Rerodução | Instagram

Daniele Bezerra, a irmã de Deolane, que está presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, fez um apelo aos admiradores da advogada por meio dos stories do Instagram.

A influenciadora esclareceu que todas as correspondências encaminhadas à unidade prisional estão sendo recebidas pela detenta.

Deolane Bezerra 1 de 29

“Ela recebeu todos os telegramas com feliz aniversário, com amor de vocês, com carinho, com as orações. E ela está preocupada porque muita gente escreve e pergunta: ‘Como que eu vou saber se você recebeu?’. Ela está recebendo todos os telegramas, todas as cartas, tá?”, contou Daniele.

Daniele explicou ainda que as correspondências são entregues pela administração penitenciária e que Deolane faz questão de ler e guardar cada mensagem entregue.

A irmã de Deolane chamou atenção para o custo dos telegramas e explicou que os admiradores não precisam optar por esse único formato para demonstrar carinhos à advogada.

“Algumas pessoas têm relatado nos telegramas que gostariam de mandar mais. Só que o valor do telegrama é um valor mais alto do que o da carta. Mas ela pediu para explicar para vocês que ela também recebe as cartas normalmente”, afirmou.

Em seguida, Daniele explicou as diferenças entre as modalidades de envio das correspondências. Os telegramas são entregues em até dois dias, já as cartas levam um período maior para chegar à penitenciária.

Daniele ainda orientou os interessados a usar o endereço da unidade prisional de Tupi Paulista, identificando Deolane como destinatária.

“Para quem ainda tem dúvida sobre como enviar, basta que vocês enviem ao endereço que está no Google da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista. Endereçada a Deolane Bezerra. Basta que vocês enviem assim, que vai chegar até a Deolane”, explicou. Ao final, agradeceu as manifestações de carinho recebidas pela irmã.