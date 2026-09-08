DOMINGÃO

Fãs detonam 'Dança dos Famosos' e acusam grupo de ser favorecido após escolha de 'Thriller': 'Covardia'

Público questionou vantagem de Bruna Griphao, Diego Martins, Gracyanne Barbosa e Junno Andrade, que assumiram a liderança da competição

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:10

Grupo se apresentou e gerou repercussão Crédito: Reprodução

A liderança de Bruna Griphao, Diego Martins, Gracyanne Barbosa e Junno Andrade na "Dança dos Famosos" provocou uma discussão nas redes sociais. Após a apresentação exibida no "Domingão com Huck" no domingo (6), parte do público acusou a produção de favorecer o Grupo D pela escolha da música "Thriller", um dos maiores sucessos de Michael Jackson.

O quarteto terminou a primeira fase no topo da classificação geral depois da apresentação em homenagem ao Rei do Pop. Para alguns telespectadores, porém, o forte apelo musical e visual de "Thriller" teria colocado o grupo em vantagem em relação aos concorrentes.

Elenco de Dança dos Famosos 2026 1 de 5

"Esse grupo é sempre favorecido com as melhores músicas e looks, né?", criticou um internauta na página oficial do programa.

Outro espectador considerou injusta a distribuição das músicas. "Achei injusto darem essa música, sendo que é a mais incrível do Michael", escreveu.

A comparação com os repertórios destinados aos demais grupos também apareceu entre as reclamações. "O outro grupo pegou uma música mais fraca, tanto que a coreografia foi fraca porque não tinha muito para onde ir", avaliou um telespectador.

Além da escolha de "Thriller", alguns internautas questionaram a própria coreografia do Grupo D. Na avaliação deles, a apresentação teria apostado mais na interpretação e na cenografia do que propriamente na dança.

Professores da Dança dos Famosos em 2026 1 de 15

"Ficou legal, mas foi o grupo que menos dançou... Mais teatral. Ficou muito boa a interpretação", comentou um perfil.

Mesmo entre aqueles que gostaram da performance, houve quem brincasse com a vantagem proporcionada pelo clássico de Michael Jackson. "Covardia essa música kkkkkk. Eles foram ótimos", escreveu um internauta.

A avaliação, entretanto, não foi unânime. Fãs do quarteto defenderam o resultado e atribuíram a liderança ao desempenho dos participantes. "Melhor grupo", afirmou uma seguidora. "Incrível", resumiu outra.