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Fãs encontram cantor Daniel durante peregrinação de 300 km para Santuário

Daniel está fazendo a peregrinação do Caminho da Fé para o Santuário Nacional de Aparecida, localizado na cidade de Aparecida, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:36

Fãs fizeram pedido e registraram foto com cantor
Fãs fizeram pedido e registraram foto com cantor Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Daniel, de 58 anos, está fazendo a peregrinação do Caminho da Fé para o Santuário Nacional de Aparecida, localizado na cidade de Aparecida, em São Paulo, e percorre 300 quilômetros de bicicleta.

Repercutiram nesta quinta-feira (8) nas redes sociais, registros do cantor fazendo o percurso, em seu aniversário de 56 anos em 2024, e comemorou na estrada.

Cantor Daniel faz peregrinação para comemorar aniversário

Vários fãs fizeram fotos com o cantor por Reprodução | Redes Sociais
Vários fãs fizeram fotos com o cantor por Reprodução | Redes Sociais
Vários fãs fizeram fotos com o cantor por Reprodução | Redes Sociais
Vários fãs fizeram fotos com o cantor por Reprodução | Redes Sociais
Vários fãs fizeram fotos com o cantor por Reprodução | Redes Sociais
Vários fãs fizeram fotos com o cantor por Reprodução | Redes Sociais
Vários fãs fizeram fotos com o cantor por Reprodução | Redes Sociais
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Vários fãs fizeram fotos com o cantor por Reprodução | Redes Sociais

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Os fãs estão acompanhando o cantor pelo trajeto que passa entre cidades dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Inclusive moradoras do município mineiro de Consolação preparam um cartaz para fazer pedidos ao cantor.

“Daniel, me dá um abraço. Sou sua fã! Eu te amo”, escreveram. O recado chegou a ser lido pela artista que parou para atender o pedido, e cumprimentou as admiradoras e tirou uma foto em grupo.

Durante as paradas, o cantor autografou uma bandeira com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e ainda gravou um vídeo especial mandando um beijo e cantando o sucesso ‘Os Amantes’ para a mãe de outro viajante.

"No encontro que tive ontem com cantor Daniel, pedi que cantasse uma música em homenagem à minha mãe. Essa canção marcou uma etapa muito especial da vida dela. Gratidão, Daniel, por esse momento tão emocionante! Em breve, estarei em mais um show seu", relatou um deles em uma publicação.

Já em outro vídeo feito pelos companheiros de viagem em um momento de descanso na cidade de Estiva, em Minas Gerais, o cantor aparece com todos equipamentos de segurança para andar de bicicleta enquanto toca violão e canta a música ‘Tempo’ de Luciano Camargo.

"Sempre sonhei em fazer o caminho da fé, e mesmo sabendo da importância de termos um tempo pra gente, que é fundamental, não encontrava esse tempo! Ainda vou fazer a pé, se assim ela me permitir! Enquanto esse dia não chega, eu resolvi fazer de bike, por isso queria agradecer muito pela atenção e carinho do meu grande amigo Sérgio e toda família groove bikes por esse suporte fundamental nessa caminhada de encontro a casa da nossa mãe Aparecida! Foi um dos melhores aniversários da minha vida! Gratidão!", escreveu Daniel, ao finalizar o Caminho da Fé.

Tags:

Daniel Cantor Daniel

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