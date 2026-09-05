PAGARIA?

Fãs pagam R$ 2,2 milhões por mosquito falso usado em 'Jurassic Park'

Peça de resina aparece na abertura do clássico de Steven Spielberg e se tornou o item mais caro vendido no primeiro dia do leilão

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08:30

Mosquito falso foi usado em 'Jurassic Park' Crédito: Reprodução

Um pequeno mosquito que ajudou a explicar como os dinossauros foram recriados em "Jurassic Park" (1993) virou uma peça milionária mais de três décadas após a estreia do filme. O adereço usado na produção foi arrematado por US$ 403,2 mil, valor equivalente a cerca de R$ 2,2 milhões.

A peça foi vendida em 26 de agosto, durante o Summer Entertainment Memorabilia Live Auction, realizado pela Propstore em Los Angeles, nos Estados Unidos. O objeto foi oferecido publicamente pela primeira vez e acabou se tornando o item mais caro vendido no primeiro dia do evento.

Jurassic Park 1 de 8

O valor surpreendeu até mesmo diante da estimativa da casa de leilões. Antes da disputa, esperava-se que o adereço fosse vendido por algo entre US$ 100 mil e US$ 200 mil. O preço final, que inclui o prêmio pago pelo comprador, chegou a US$ 403,2 mil.

Apesar de parecer um fóssil preservado há milhões de anos, o mosquito não é verdadeiro e a peça também não é feita de âmbar. O objeto foi produzido com resina texturizada e pintada para reproduzir a aparência do material fossilizado envolto em uma rocha.

Peça aparece na abertura de 'Jurassic Park'

O objeto pode ser visto na sequência ambientada na fictícia mina Mano de Dios, na República Dominicana. É justamente a descoberta de mosquitos preservados que sustenta uma das ideias centrais da história dirigida por Steven Spielberg.

No universo de "Jurassic Park", o mosquito teria se alimentado do sangue de um dinossauro milhões de anos atrás antes de ficar preso na seiva de uma árvore. Com o passar do tempo, a seiva teria se transformado em âmbar, preservando o inseto.

Os cientistas do parque utilizariam então o sangue encontrado no mosquito para obter DNA dos dinossauros e recriar os animais extintos.

O conceito volta a aparecer quando John Hammond, interpretado por Richard Attenborough, apresenta o funcionamento do parque aos cientistas Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm.

Como comprovaram que era o mesmo objeto?

A Propstore classificou o adereço como "screen-matched". Isso significa que características específicas da peça permitem relacioná-la visualmente ao objeto mostrado nas imagens do próprio filme.

Entre os detalhes usados nessa identificação estão a posição do mosquito, as bolhas existentes na resina e o padrão formado entre a área que imita o âmbar e a rocha.

O objeto mede aproximadamente 10 centímetros por 15 centímetros por 6,25 centímetros. Mais de 30 anos depois das filmagens, ele conserva marcas de uso, incluindo rachaduras na resina, pequenas áreas com perda de pintura e sinais de manuseio.

A peça também foi acompanhada por um certificado de autenticidade da Propstore.

Objeto virou símbolo do filme

O valor alcançado no leilão está ligado também à importância do adereço para a própria história de "Jurassic Park". Diferentemente de um objeto que aparece apenas como elemento de cenário, o mosquito representa a explicação que possibilita toda a premissa do filme.

"Poucos objetos capturam tão imediatamente a premissa e o impacto cultural duradouro de um filme, e a resposta dos colecionadores reflete a importância desta peça", afirmou Brandon Alinger, diretor de operações da Propstore.

Leilão teve itens de 'Superman' e 'Os Embalos de Sábado à Noite'

O mosquito não foi o único objeto famoso colocado à venda. O evento reuniu cerca de 1,4 mil itens relacionados ao cinema e à televisão, incluindo peças de produções como "Harry Potter", "Star Trek", "De Volta para o Futuro", "Alien", "Edward Mãos de Tesoura", "Donnie Darko", "Labirinto" e "Os Caça-Fantasmas".

Entre os destaques estava o terno branco usado por John Travolta como Tony Manero em "Os Embalos de Sábado à Noite". A roupa foi arrematada por US$ 277,2 mil, aproximadamente R$ 1,4 milhão.

Já um traje de "Superman" usado por Christopher Reeve foi vendido por US$ 233,1 mil, cerca de R$ 1,2 milhão.

É possível recuperar DNA de dinossauro de um mosquito?

A ideia que sustenta "Jurassic Park" é fascinante, mas não corresponde ao que a ciência atualmente considera possível. Mosquitos e outros insetos que viveram na época dos dinossauros realmente podem ser encontrados preservados em âmbar.

O problema está no material biológico. Segundo o Museu de História Natural de Londres, a preservação pode conservar estruturas externas dos insetos, mas não significa que tecidos moles ou o sangue ingerido pelo animal permaneçam preservados de maneira que permita recuperar DNA de dinossauro.