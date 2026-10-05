HOMENAGEM

Fãs querem batizar aeroporto de Guarulhos com nome de Lito Sousa após morte do influenciador

Movimento reúne assinaturas para homenagear o criador do ‘Aviões e Músicas’, e viúva, Mila Seidl, declarou apoio à ideia

Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:44

Lito Sousa se tornou referência nacional ao compartilhar sua experiência e paixão pela aviação Crédito: Divulgação

Uma mobilização de fãs de Lito Sousa tenta transformar a relação do influenciador com a aviação em uma homenagem permanente. Um abaixo-assinado propõe que o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos tenha o nome de Lito ou de seu nome de registro, Joselito Geraldo de Sousa, na denominação oficial.

A iniciativa ganhou força depois que Mila Seidl, viúva de Lito, compartilhou a proposta nas redes sociais. Ela afirmou que não sabe se a mudança poderia ser realizada diante das regras e dos procedimentos necessários, mas considerou que um aeroporto seria uma homenagem especialmente simbólica para o marido.

Lito Sousa 1 de 7

A sugestão prevê duas alternativas de nome: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Lito Sousa ou Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Joselito Geraldo de Sousa. O documento ainda propõe que a família tenha participação na escolha da denominação.

Mobilização mira Congresso e órgãos do setor

O abaixo-assinado foi direcionado a autoridades do Congresso Nacional e instituições ligadas à administração e à aviação, entre elas as presidências da Câmara e do Senado, o Ministério de Portos e Aeroportos, a Anac, órgãos municipais de Guarulhos e a concessionária responsável pelo terminal.

A justificativa da campanha está ligada à própria trajetória profissional de Lito. O influenciador construiu carreira no setor de aviação e, posteriormente, passou a compartilhar conhecimento sobre aeronaves, procedimentos e segurança de voo por meio do projeto Aviões e Músicas.

O conteúdo fez com que Lito se tornasse conhecido entre passageiros e admiradores da aviação, especialmente por explicar situações comuns dos voos e abordar temas que ajudavam a diminuir a insegurança de quem tinha medo de viajar de avião.