Fãs querem batizar aeroporto de Guarulhos com nome de Lito Sousa após morte do influenciador

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Heider Sacramento
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:44
Uma mobilização de fãs de Lito Sousa tenta transformar a relação do influenciador com a aviação em uma homenagem permanente. Um abaixo-assinado propõe que o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos tenha o nome de Lito ou de seu nome de registro, Joselito Geraldo de Sousa, na denominação oficial.
A iniciativa ganhou força depois que Mila Seidl, viúva de Lito, compartilhou a proposta nas redes sociais. Ela afirmou que não sabe se a mudança poderia ser realizada diante das regras e dos procedimentos necessários, mas considerou que um aeroporto seria uma homenagem especialmente simbólica para o marido.
Lito Sousa
A sugestão prevê duas alternativas de nome: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Lito Sousa ou Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Joselito Geraldo de Sousa. O documento ainda propõe que a família tenha participação na escolha da denominação.
Mobilização mira Congresso e órgãos do setor
O abaixo-assinado foi direcionado a autoridades do Congresso Nacional e instituições ligadas à administração e à aviação, entre elas as presidências da Câmara e do Senado, o Ministério de Portos e Aeroportos, a Anac, órgãos municipais de Guarulhos e a concessionária responsável pelo terminal.
A justificativa da campanha está ligada à própria trajetória profissional de Lito. O influenciador construiu carreira no setor de aviação e, posteriormente, passou a compartilhar conhecimento sobre aeronaves, procedimentos e segurança de voo por meio do projeto Aviões e Músicas.
O conteúdo fez com que Lito se tornasse conhecido entre passageiros e admiradores da aviação, especialmente por explicar situações comuns dos voos e abordar temas que ajudavam a diminuir a insegurança de quem tinha medo de viajar de avião.
A campanha surgiu poucos dias após a morte do influenciador, que morreu em 1º de outubro, aos 59 anos. A proposta ainda depende de análise e de eventuais procedimentos legais para que uma mudança de denominação possa avançar.