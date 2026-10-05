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Fãs querem batizar aeroporto de Guarulhos com nome de Lito Sousa após morte do influenciador

Movimento reúne assinaturas para homenagear o criador do ‘Aviões e Músicas’, e viúva, Mila Seidl, declarou apoio à ideia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:44

Lito Sousa se tornou referência nacional ao compartilhar sua experiência e paixão pela aviação
Lito Sousa se tornou referência nacional ao compartilhar sua experiência e paixão pela aviação Crédito: Divulgação

Uma mobilização de fãs de Lito Sousa tenta transformar a relação do influenciador com a aviação em uma homenagem permanente. Um abaixo-assinado propõe que o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos tenha o nome de Lito ou de seu nome de registro, Joselito Geraldo de Sousa, na denominação oficial.

A iniciativa ganhou força depois que Mila Seidl, viúva de Lito, compartilhou a proposta nas redes sociais. Ela afirmou que não sabe se a mudança poderia ser realizada diante das regras e dos procedimentos necessários, mas considerou que um aeroporto seria uma homenagem especialmente simbólica para o marido.

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

A sugestão prevê duas alternativas de nome: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Lito Sousa ou Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Joselito Geraldo de Sousa. O documento ainda propõe que a família tenha participação na escolha da denominação.

Mobilização mira Congresso e órgãos do setor

O abaixo-assinado foi direcionado a autoridades do Congresso Nacional e instituições ligadas à administração e à aviação, entre elas as presidências da Câmara e do Senado, o Ministério de Portos e Aeroportos, a Anac, órgãos municipais de Guarulhos e a concessionária responsável pelo terminal.

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A justificativa da campanha está ligada à própria trajetória profissional de Lito. O influenciador construiu carreira no setor de aviação e, posteriormente, passou a compartilhar conhecimento sobre aeronaves, procedimentos e segurança de voo por meio do projeto Aviões e Músicas.

O conteúdo fez com que Lito se tornasse conhecido entre passageiros e admiradores da aviação, especialmente por explicar situações comuns dos voos e abordar temas que ajudavam a diminuir a insegurança de quem tinha medo de viajar de avião.

A campanha surgiu poucos dias após a morte do influenciador, que morreu em 1º de outubro, aos 59 anos. A proposta ainda depende de análise e de eventuais procedimentos legais para que uma mudança de denominação possa avançar.

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