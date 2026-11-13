Fátima Bernardes manda mensagem para o namorado, Túlio Gadêlha, e revela detalhe da relação

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Giuliana Mancini
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:06
Fátima Bernardes usou as redes sociais nesta quinta-feira (12) para fazer uma homenagem ao namorado, Túlio Gadêlha, que completou 39 anos. A apresentadora compartilhou uma sequência de fotos ao lado do deputado federal e aproveitou a ocasião para relembrar momentos especiais do relacionamento.
No Instagram, a jornalista, de 64 anos, destacou que esta é a décima vez que comemora o aniversário do companheiro desde o início do namoro, em 2017.
Fátima Bernardes fez homenagem para Túlio Gadêlha
"Nove anos juntos. O décimo aniversário dele. Sempre comemorando, no dia 12 ou quando possível, a vida, os pequenos momentos, a alegria de estarmos lado a lado", escreveu.
Na publicação, Fátima também desejou felicidades ao namorado e falou sobre a vontade de continuar construindo lembranças ao lado dele. A apresentadora ainda comemorou o fato de conseguir estar com Túlio justamente no dia do aniversário.
"Que seu novo ano, amor, venha com tudo que você merece e com mais momentos nossos para virar memória, nossa história. Que bom estar com você hoje. Te amo. Arrasta pra ver comemorações passadas, desde a primeira", completou.
A declaração aconteceu poucos dias depois de o casal celebrar nove anos de relacionamento. No início de novembro, Fátima também publicou uma homenagem para marcar a data e comentou os desafios de manter o namoro à distância.
A apresentadora mora no Rio de Janeiro, enquanto Túlio vive em Pernambuco. Os dois se conheceram em maio de 2017, durante uma festa organizada por uma amiga em comum, e assumiram publicamente o relacionamento em novembro daquele ano.